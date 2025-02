A noi non puoi dirci di no: MAX ALLEGRI ritorna I Arriva la telefonata definitiva, accordo dal 1 Luglio 2025

Massimiliano Allegri sta per tornare in Serie A con un progetto di alto livello. Una squadra è pronta a fare carte false per averlo.

Un anno sabbatico per ricaricare le batterie e ripartire con uno slancio diverso e un rinnovato entusiasmo. Massimiliano Allegri in seguito al burrascoso e polemico addio alla Juventus è pronto a rimettersi in gioco e a rituffarsi nell’agone del calcio che conta.

Il tecnico livornese in questo periodo si sta dedicando ad attività decisamente più riposanti ma assai meno adrenaliniche. Da ‘bon vivant’ qual è sempre stato si concede qualche viaggio intrigante e piacevoli serate insieme agli amici.

In un ultimo video circolato sui social lo si vede ad esempio gustare un appetitoso piatto di pastasciutta all’amatriciana insieme al cantante Ultimo, peraltro noto tifoso della Roma. Che Allegri possa interessare ai vertici del club giallorosso è fuori discussione, ma in questo momento è un’altra la società più vicina a Super Max.

Il rapporto con la Juventus non si è concluso nel migliore dei modi: milioni di tifosi bianconeri hanno ancora negli occhi la furibonda lite avvenuta a bordo campo con il dg bianconero Cristiano Giuntoli al termine della finale di Coppa Italia vinta proprio da Vlahovic e compagni contro l’Atalanta.

Allegri, la scelta è fatta: manca solo l’annuncio

Immaginare un ritorno del tecnico toscano a Torino in questo momento è pura fantascienza: un Allegri ter non è proponibile per le più svariate ragioni, in primis per i pessimi rapporti (eufemismo) tra lo stesso Max e il management juventino.

Piuttosto è in teoria molto più facile ipotizzare un avvicinamento concreto con l’unica delle tre grandi del calcio italiano in cui non ha ancora allenato: dopo il Milan e la Juventus al trainer livornese mancherebbe solo l’Inter.

Allegri, la penna per la firma sul contratto è già pronta: tifosi in delirio

In realtà secondo quanto filtra ufficiosamente dalle stanze del club meneghino la conferma di Simone Inzaghi per il prossimo anno non è in discussione, anche alla luce del ricco contratto che lo lega all’Inter fino al 30 giugno del 2026.

Il presidente e CEO dell’Inter Beppe Marotta però non sembra così certo della permanenza ad Appiano Gentile dell’ex allenatore della Lazio e per questo avrebbe già effettuato un sondaggio con Allegri in vista della prossima stagione. Pe ora si tratta di schermaglie, ma nel mondo del calcio nulla si può dare per scontato. Una certezza è la profonda stima che Marotta nutre nei confronti di Max e viceversa.