“Sergio Ramos è un nostro calciatore”: annuncio BOOM, subito visite, firma e debutto I Svolta improvvisa, i tifosi sono già impazziti

Sergio Ramos tra qualche mese compirà ben trentanove anni ma non è ancora giunto per lui il momento di appendere gli scarpini al chiodo

Difensore straordinario con i vizio del gol, capitano con la C maiuscola di tutte le squadre in cui ha giocato, leader carismatico della Spagna bicampione d’Europa e del Mondo. In due parole, Sergio Ramos.

Andaluso purosangue, cresciuto nel Siviglia, per sedici lunghi anni è stato una colonna portante del Real Madrid. Anzi, parliamo di un muro maestro della difesa dei Blancos capaci di dominare in lungo e in largo in campo nazionale ed internazionale.

Oggi, giunto alla fatidica soglia dei quarant’anni, Ramos è un giocatore svincolato. Nell’estate del 2023 il centrale andaluso decise di tornare dove tutto ebbe inizio, accettando un contratto di un anno da quella che ha sempre considerato la sua squadra del cuore, il Siviglia.

Terminata la stagione in Andalusia l’ex capitano delle ‘Furie Rosse‘ si è messo alla ricerca, senza particolare successo, di una squadra che fosse disposta ad accoglierlo. Nonostante la lunga e dettagliata ricerca le porte dei club europei per lui sono rimaste chiuse.

Sergio Ramos, arriva la chiamata improvvisa: accordo già fatto

Se il Vecchio Continente ha deciso che per un campione di quelle qualità e di quell’esperienza non c’è più spazio, il discorso cambia completamente in relazione al vecchio e caro Centro America. È proprio lì che il difensore spagnolo proseguirà la sua carriera.

Eppure non più tardi di due anni fa è stata concreta la possibilità di vedere un giocatore di questa qualità nel nostro campionato. Nell’estate del 2023 si era infatti vociferato di un interesse concreto da parte della Roma all’epoca allenata da José Mourinho. Un’opzione che alla fine per ragioni non del tutto chiarite non si è più concretizzata.

Sergio Ramos giocherà Oltreoceano, manca solo l’annuncio

Ramos invece spenderà, forse, gli ultimi scampoli di una carriera ineguagliabile in Messico, un Paese in cui il calcio rappresenta da sempre una sorta di religione civile. E secondo quanto riportato da alcuni media locali, l’arrivo del centrale andaluso è questione di ore.

A mettere a segno un colpo davvero sensazionale sono i Rayados di Monterrey, club di punta del calcio messicano che tra l’altro disputerà l’estate prossima il primo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA a 32 squadra in programma negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal quotidiano Super Deportivo Sergio Ramos nelle prossime ore metterà la sua firma sul contratto che lo legherà ai Rayados per tutto il 2025. Un colpo sensazionale, non v’è alcun dubbio.