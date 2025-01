Juventus, la pazienza è finita: Thiago Motta e Giuntoli fatti fuori | La rottura è definitiva

Il ko contro il Benfica nell’ultima giornata del girone di Champions mette a rischio la panchina di Thiago Motta e lo stesso Giuntoli

La Juventus accede ai playoff di Champions League ma lo fa nel modo peggiore, battuta nettamente dal Benfica all’Allianz Stadium al termine di una gara dominata dai lusitani. Il secco 2-0 rifilato dalle aquile di Lisbona alla squadra bianconera ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi.

Ogni pazienza ha un limite e quello dei sostenitori bianconeri è stato ampiamente superato. Già subito dopo la conclusione della gara i social sono stati presi d’assalto dai tifosi che hanno individuato in Thiago Motta e Cristiano Giuntoli i principali responsabili della crisi.

Del resto il destino di allenatore e direttore generale è strettamente legato: si può dire che dall’uno dipenda il futuro professionale alla Juventus dell’altro. L’ex direttore sportivo del Napoli si è imposto per portare a Torino l’ormai ex allenatore del Bologna.

A sua volta il tecnico italo-brasiliano ha detto sì al club bianconero soprattutto perché affascinato dall’idea di sposare un progetto nuovo, ambizioso e a lungo termine come quello ideato dal dirigente toscano.

Juventus, il destino di Motta e Giuntoli è segnato: gli indizi parlano chiaro

I risultati ottenuti finora però non sono assolutamente in linea con le aspettative e soprattutto con gli oltre 250 milioni di euro investiti nell’ultimo mercato estivo. Dei giocatori acquistati sei mesi fa solo Khephren Thuram e Conceicao hanno offerto un valido contributo alla causa.

Il più atteso di tutti, quel Teun Koopmeiners strappato all’Atalanta per 60 milioni di euro, è la pallida e sbiadita copia del formidabile centrocampista ammirato sotto la guida di Gian Piero Gasperini. I tifosi però non ne possono più e non risparmiano nessuno.

Juventus, l’addio è imminente: verdetto definitivo

Da più parti si invoca un ritorno sulla scena di John Elkann: all’azionista di maggioranza della società i fan bianconeri chiedono una presa di posizione forte e decisa, anche se questa dovesse portare all’ennesima rivoluzione dirigenziale e tecnica.

Come esempio per tutti si può citare il post di un tifoso che inquadra alla perfezione il momento: “I giocatori non credono più in Thiago Motta il quale a sua volta non crede nella squadra. C’è poi Giuntoli che non ha più fiducia nell’allenatore e viceversa. Gli altri dirigenti, Scanavino e Ferrero, non sanno se il pallone è tondo o quadrato. Questa è la Juventus attuale“.