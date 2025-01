Ancelotti alla Roma: decisione ufficiale dei Friedkin | È pronto a lasciare Madrid

Prende sempre più corpo l’ipotesi di Carlo Ancelotti sulla panchina della Roma. Il presidente Dan Friedkin cerca il colpo grosso

Dan Friedkin pensa in grande. Il presidente della Roma, consapevole dei tanti errori commessi nel corso di questa stagione, avrebbe deciso di voltare pagina una volta per tutte e di affidare il rilancio della squadra giallorossa ad uno dei tecnici più importanti del mondo.

La notizia è di quelle che fanno sobbalzare sulla sedia sia i tifosi che gli addetti ai lavori, perché il tycoon americano avrebbe deciso di puntare tutto su Carlo Ancelotti. Il sessantaquattrenne allenatore del Real Madrid è dunque l’obiettivo numero uno della Roma per il prossimo anno.

Quello di Ancelotti nella Città Eterna sarebbe un ritorno in grande stile a distanza di ben trentotto anni, quando nell’estate del 1987 fu ceduto dall’allora presidente della Roma Dino Viola al Milan di Berlusconi nell’ultimo giorno del mercato.

Il tecnico di Reggiolo era approdato a Roma nel 1979 appena ventenne, scelto in prima persona da un allenatore leggendario come Nils Liedholm. Ancelotti in giallorosso vinse uno scudetto e crebbe fino a diventare uno dei centrocampisti più forti in circolazione.

Roma, la scelta di Friedkin spiazza: Ancelotti però tentenna

Da sempre molto legato alla Roma e ai suoi tifosi, Ancelotti tornerebbe volentieri nella Capitale in una sorta di romantica e chiusura del cerchio ma convincere un allenatore di questo livello a lasciare il Real per trasferirsi a Trigoria non sarà facile.

In primis la questione contrattuale: Ancelotti è legato alle merengues fino al 30 giugno del 2026 e in più occasioni, anche di recente, ha ribadito come l’ipotesi di un suo addio anticipato alla capitale spagnola sia da escludere al cento per cento.

Roma, il futuro è da scrivere: Ancelotti però è un obiettivo

Ciò detto, il presidente Friedkin non ha la minima intenzione di abbandonare l’idea di portare Ancelotti sulla panchina giallorossa. Nelle prossime settimane, come ha rivelato il giornalista di Sky Sport Paolo Assogna, il tycoon americano farà un tentativo concreto per strapparne il ‘sì’.

Molto dipenderà dalle intenzioni del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe già un accordo con l’attuale tecnico del Bayer Leverkusen ed ex centrocampista dei ‘Blancos’, Xabi Alonso. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.