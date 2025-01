“Inter e Milan si costituiscono”, al via il maxi processo | Scosse le fondamenta del calcio italiano

Clamorosa presa di posizione dei due club milanesi. È una scelta destinata a stravolgere abitudini e storia delle società di calcio

Inter e Milan stanno attraversando un periodo diametralmente opposto. Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia che al netto dell’inattesa e sorprendente sconfitta in Supercoppa proprio contro i cugini vivono un momento esaltante con la qualificazione agli ottavi di Champions League e il secondo posto in campionato a tre punti dal Napoli con una gara da recuperare.

Dall’altro i rossoneri che eccezion fatta per la rocambolesca e comunque meritata vittoria nella succitata Supercoppa non riescono ad acquisire la necessaria continuità di rendimento per puntare in alto e se il campionato finisse oggi non sarebbero qualificati per la Champions del prossimo anno.

L’Inter è superiore al Milan in tutte le componenti di una società di calcio, dalla dirigenza alla qualità della rosa. Anche in merito alla stabilità della guida tecnica i nerazzurri sono nettamente avanti ai rossoneri: Simone Inzaghi guida Lautaro e compagni dall’estate del 2021 e di recente ha rinnovato il contratto fino al 2026, il Diavolo ha cambiato due allenatori in pochi mesi.

C’è un solo elemento che accomuna i due club ora come ora: l’inchiesta su vasta scala della magistratura di Milano sui rapporti, tutt’altro che trasparenti, tra gli ultras di entrambe le tifoserie e la criminalità organizzata.

Inter e Milan, l’unione fa la forza: la strana alleanza tra i club

La Procura del capoluogo lombardo tramite una serie di intercettazioni, sia ambientali che telefoniche, ed altri riscontri è riuscita a ricostruire l’enorme giro di affari illeciti gestiti direttamente dai capi di alcuni gruppi ultra dello stadio Meazza.

Tra le persone indagate figurano anche personaggi dello showbiz e dello spettacolo, tifosi delle due squadre, che in qualche modo hanno avuto a che fare con i principali accusati. Tra questi anche il cantante Emis Killa che una volta ricevuto l’avviso di garanzia ha deciso di rinunciare al Festival di Sanremo.

Inter e Milan, la decisione comune: non era mai accaduto prima

Nell’imminenza del processo Inter e Milan avrebbero deciso di presentare la richiesta di costituzione per chiedere i danni. Sarebbero dunque dette pronte a costituirsi parte civile. La scelta dei due club, ritenuti dagli inquirenti parte lesa, rientrerebbe in un percorso intrapreso dalle due società.

Un cammino all’insegna della chiara e netta presa di distanza da un certo tipo di tifoseria organizzata. Per i magistrati, al momento degli arresti che sono stati eseguiti qualche mese fa, a San Siro la situazione e le attività economiche connesse sarebbero state ‘fuori da ogni controllo di legalità‘.