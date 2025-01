Fonseca è pronto a tornare: arriva la chiamata ufficiale | Alla fine hanno riconosciuto il suo valore

Paulo Fonseca è stato da poco esonerato dal Milan ma a quanto pare è molto vicino al ritorno in panchina. I tifosi sono increduli

Per un curioso scherzo del destino Paulo Fonseca è stato esonerato dal Milan subito dopo il deludente pareggio ottenuto contro la Roma, la prima squadra italiana che il tecnico portoghese ha allenato nel corso della sua carriera.

Il rapporto tra il club rossonero e Fonseca non è mai stato particolarmente idilliaco, tutt’altro. L’estate scorsa quando arrivò l’annuncio del suo ingaggio non furono pochi i tifosi a storcere la bocca perché non convinti della scelta fatta.

La maggioranza dei sostenitori milanisti sognava l’arrivo di un profilo più altisonante, uno come Antonio Conte tanto per intenderci. Questo clima di sfiducia che si è creato fin dall’inizio ha molto probabilmente influenzato gli stessi giocatori.

Come si è visto il rapporto con alcuni big è stato conflittuale fin da subito, in particolare con Theo Hernandez e Leao i cui comportamenti irriguardosi sono stati fin troppo tollerati dalla società.

Fonseca, il futuro è in un club di alto livello: non se l’aspettava nessuno

Il Milan ha dunque deciso di mandare via Fonseca e di sostituirlo con Sergio Conceicao. Chi pensava però che l’ex tecnico di Shakhtar e Roma rimanesse a lungo senza una panchina ha fatto male i calcoli.

È notizia dell’ultim’ora che proprio Fonseca sarebbe a un passo da un club di alto profilo del campionato francese, un torneo che il trainer lusitano conosce molto bene avendo allenato il Lille nella scorsa stagione.

Fonseca, la firma è imminente: accordo a un passo

Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe imminente l’annuncio dell’ingaggio dell’ex allenatore del Milan da parte dell’Olympique Lione che attualmente occupa la sesta posizione a quattro punti dal terzo posto appannaggio del Monaco.

Un campionato che può ancora regalare qualche soddisfazione al club transalpino che avrebbe deciso per dare una scossa all’ambiente di mandare via l’attuale allenatore, Pierre Sage, chiamando al suo posto proprio Paulo Fonseca. Una gran bella soddisfazione per un professionista che sulla sponda rossonera di Milano hanno considerato fin dall’inizio del tutto inadeguato. L’annuncio dell’accordo tra il tecnico lusitano e il Lione dovrebbe arrivare già nelle prossime ore, con ogni probabilità prima del prossimo turno di campionato.