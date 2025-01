Champions League, panico nello spogliatoio: il tecnico sfregiato in volto | È scoppiata la rissa

L’ultima giornata della fase campionato di Champions League ha emesso i suoi verdetti. Molte grandi dovranno passare per i playoff

Una pioggia di gol e di emozioni ha caratterizzato l’ultima giornata della cosiddetta ‘fase campionato’ di Champions League. Per ciò che riguarda le squadre italiane impegnate nella competizione soltanto l’Inter ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale.

Viceversa Milan, Atalanta e una deludente Juventus dovranno passare per le forche caudine dei playoff così come quasi tutte le principali favorite per la conquista del trofeo che non sono riuscite ad entrare tra le prime otto.

Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint Germain dovranno dunque disputare gli spareggi in programma a metà febbraio con tutte le incognite del caso. È approdata ai playoff un’altra grande del calcio internazionale che molto più delle altre ha rischiato la clamorosa eliminazione.

Al termine dei primi 45 minuti di gioco il Manchester City era sotto di un gol in casa propria contro i belgi del Club Brugge e virtualmente esclusa dalla competizione più importante d’Europa.

Champions League, un intervallo di fuoco: cosa è accaduto

Nel secondo tempo i campioni d’Inghilterra hanno cambiato marcia riuscendo a centrare i tre punti necessari a scacciare l’incubo di un clamoroso fallimento. Alla fine Haaland e compagni hanno chiuso la fase campionato al 22/o posto, ad un soffio dall’eliminazione.

A far discutere tifosi ed osservatori però è un particolare, un dettaglio che non è passato inosservato: durante il secondo tempo della gara contro i belgi in molti hanno notato che sul volto di Pep Guardiola erano presenti dei graffi.

Champions League, rissa e botte nello spogliatoio? I sospetti aumentano

Proprio come accaduto qualche mese fa, quando la crisi di gioco e risultati del City sembrava irreversibile: Guardiola si presentò infatti ai microfoni dei giornalisti spiegando come si fosse autoinflitto i segni e i graffi presenti sulla fronte.

Una versione a cui in pochi credettero: secondo la maggioranza dei cronisti inglesi quelle ferite erano state il frutto di una maxi rissa scoppiata nello spogliatoio tra lo stesso tecnico di Santpedor e un paio di giocatori. E non si esclude che anche nell’intervallo della gara contro il Bruges si sia verificato un evento simile.