Cristiano Ronaldo, la diagnosi è delle peggiori: la malattia lo sta consumando | Non esiste una cura

La carriera di Cristiano Ronaldo potrebbe concludersi a breve. Spunta un retroscena agghiacciante in merito alle sue condizioni fisiche

La carriera di Cristiano Ronaldo si avvia a compiere un quarto di secolo. Il fuoriclasse di Funchal che tra qualche giorno festeggerà i suoi primi quarant’anni scende in campo con una continuità impressionante da ben venticinque anni.

A chi gli domanda dell’eventualità di un ritiro dall’attività agonistica l’ex Real Madrid abbozza un sorriso accompagnato da una serie di gesti inequivocabili: l’idea di appendere gli scarpini al chiodo neanche lo sfiora.

La conferma in merito alla ferma intenzione di continuare a giocare è arrivata con la notizia del super rinnovo di contratto annunciato dall’Al-Nassr: il rapporto con il club saudita proseguirà fino al 2026, dunque per un’altra stagione.

Del resto il suo rendimento in campo non conosce flessioni o cali di sorta: CR7 continua ad inanellare record in termini di gol segnati in rapporto alle presenze collezionate da titolare. Prosegue nel frattempo la sua carriera in Nazionale: il Portogallo ha ancora bisogno di lui.

Cristiano Ronaldo, questa è una doccia gelata: non lo sapeva nessuno

Eppure proprio a una manciata di giorni dal quarantesimo compleanno del fuoriclasse lusitano emerge un clamoroso retroscena legato alle sue reali condizioni fisiche, una notizia semplicemente agghiacciante.

Secondo quanto riportato da alcuni siti di informazione sportiva, da oltre dieci anni CR7 è costretto a convivere con un problema tutt’altro che irrilevante. Si tratta di una patologia di cui pochi erano finora a conoscenza.

Cristiano Ronaldo, questo è un problema serio: carriera seriamente a rischio

In base ad alcune informazioni diffusesi nelle ultime ora pare proprio che più di dieci anni fa, all’inizio del 2014, a Cristiano Ronaldo abbiano diagnosticato una patologia cronica al ginocchio chiamata tendinosi. Si tratta di una problematica molto seria e quel che è peggio cronica: non esiste dunque una cura risolutiva e nel corso del tempo non può che peggiorare.

Dal punto di vista tecnico e medico la tendinosi è la sofferenza cronica dei tendini che deriva da una degenerazione della normale struttura tendinea. A differenza della tendinite che consiste per lo più in un’infiammazione vera e propria, la tendinosi è causata soprattutto dallo sforzo eccessivo del tendine sofferente. È insomma un esempio di scuola di tendinopatia da sovraccarico funzionale.