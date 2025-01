Spogliatoio ammutinato: esce fuori la verità sulla Juventus | Thiago Motta ha perso il controllo

Alla fine è arrivata la prima sconfitta in campionato. La Juventus ha perso contro il Napoli e Thiago Motta finisce sul banco degli imputati

La Juventus ha perso la sua imbattibilità in campionato: dopo ventuno gare consecutive senza sconfitte i bianconeri hanno ceduto di schianto al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte autore di un secondo tempo di rara efficacia e intensità.

Dopo una prima frazione tutt’altro che disprezzabile Locatelli e compagni sono letteralmente spariti dal campo nella ripresa dominata in lungo e in largo dagli azzurri. Quarantacinque minuti da dimenticare in fretta ma sui quali riflettere.

Il ko della Lazio contro la Fiorentina nel posticipo domenicale ha per fortuna dei bianconeri attenuato le conseguenze negative della sconfitta: la Juventus infatti rimane quinta a sole due lunghezze di distacco dai capitolini.

Questo però non ha impedito alla stragrande maggioranza dei tifosi di mettere sotto accusa sia la dirigenza che la guida tecnica. La gestione di Thiago Motta in particolare non convince né sul piano tecnico né tanto meno per ciò che riguarda i rapporti con i giocatori.

Juventus, lo spogliatoio è una polveriera: tutti contro Motta

La società, soprattutto nella persona del direttore generale Cristiano Giuntoli, difende a spada tratta la scelta fatta l’estate scorsa. L’ex allenatore del Bologna è considerato nonostante tutto il tecnico giusto a cui affidare il progetto di rilancio e ricostruzione dei bianconeri.

Emergono però da qualche settimana degli spifferi inquietanti, indiscrezioni che raccontano di rapporti tutt’altro che idilliaci all’interno dello spogliatoio. E soprattutto tra alcuni giocatori di primo piano e lo stesso tecnico italo-brasiliano.

Juventus, la rabbia dei tifosi contro l’ex tecnico del Bologna

Sui social impazzano ricostruzioni di ogni tipo, in cui si racconta di liti furibonde tra qualche cosiddetto senatore e Thiago Motta. Un post in particolare menziona quanto riportato dall’ex difensore Massimo Brambati che ha parlato apertamente di contrasti insanabili all’interno dello spogliatoio.

“Danilo è ormai ceduto, Gatti non più capitano, Cambiaso irriconoscibile, Vlahovic non gioca più titolare, Douglas Luiz gioca raramente, risultati negativi ormai da mesi! Ma vuoi vedere che Brambati aveva ragione e che realmente è successo un casino nello spogliatoio della Juventus per colpa di Thiago Motta?“.