Scandalo in casa Milan: la società deve prendere provvedimenti | Cose simili non devono accadere

Bufera in casa Milan tra la rissa sfiorata tra Conceicao e Calabria e il retroscena legato alla presenza di alcuni giocatori a un concerto

Nonostante la vittoria rocambolesca ottenuta in rimonta contro il Parma il clima che si respira in casa Milan è tutt’altro che sereno come dimostra la rissa sfiorata sul terreno del Meazza tra l’allenatore Sergio Conceicao e Davide Calabria.

Tutto questo mentre nel frattempo la dirigenza è al lavoro per chiudere il mercato invernale con un grande colpo. L’obiettivo dichiarato è il centravanti messicano del Feyenoord Santiago Gimenez per il quale il club di Rotterdam continua a chiedere 40 milioni di euro.

Non c’è tempo per rifiatare anche per ciò che concerne gli impegni agonistici: mercoledì sera allo stadio Maksimir di Zagabria, contro i padroni di casa della Dinamo, Leao e compagni sono chiamati a vincere per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Un traguardo molto importante sotto tutti gli aspetti, compreso quello economico-finanziario. Il Milan però non si presenta a questo appuntamento nel migliore dei modi. Anche perché a quanto pare lo scontro tra Conceicao e Calabria nasconde un malessere che serpeggia da giorni all’interno dello spogliatoio.

Milan, lo scandalo viene alla luce: i dettagli

L’ira funesta dell’ex allenatore del Porto è dovuta soprattutto a un fatto accaduto qualche giorno fa: venerdì sera, a meno di due giorni dalla sfida contro il Parma, alcuni calciatori rossoneri sono andati a vedere il concerto del noto rapper Lazza, tra l’altro acceso tifoso milanista.

Tra i giocatori presenti c’era proprio Calabria, protagonista della quasi rissa con Sergio Conceicao. Di questa vicenda si è discusso ampiamente sui social, diventati ormai il luogo virtuale preferito dai tifosi, la piazza immaginaria in cui dare vita a confronti e dibattiti.

Milan, divampa la polemica in TV: le accuse sono durissime

Anche in televisione il ‘caso Milan’ è stato al centro della discussione di tutti i programmi di intrattenimento sportivo. In particolare il celebre ‘Club’, la tavola rotonda di Sky Sport condotta da Fabio Caressa.

A scagliarsi contro i giocatori del Milan è stato l’ex attaccante di Lazio, Milan e Napoli Paolo Di Canio: “Quelli del Milan escono. Quelli dell’Inter no, perché sono diventati seri. Vedi se quelli del Napoli ora escono. All’Inter non le senti certe storie, vedi se al Napoli ora le senti. Vedi se al Napoli di adesso escono di venerdì sera fino alle 2 di notte. Io ho una mia etica del lavoro“.