La Juventus in mano agli arabi: il club viene ceduto | Si apre una nuova era

Il futuro della Juventus è un romanzo ancora da scrivere. Da qualche tempo circolano voci legate alla cessione del club a un fondo arabo

Nell’ultima estate di mercato la Juventus per ricostruire la squadra ha investito una somma che ha pochi precedenti nella storia del club. Il direttore generale Cristiano Giuntoli ha potuto contare su un budget superiore ai 250 milioni di euro, una cifra record.

Maxi investimenti che non hanno prodotto i risultati sperati. Dopo quasi due terzi del campionato la squadra di Thiago Motta occupa un malinconico quinto posto a ben 16 punti di distacco dal primo posto in classifica.

Nel frattempo qualcosa di molto importate si starebbe muovendo fuori dal terreno di gioco. Voci e indiscrezioni che riguardano i futuri assetti societari della Juventus, a sorpresa non più legata alla FIAT e dunque al gruppo Exor.

L’attuale azionista di maggioranza, che l’anno scorso ha celebrato i 100 anni alla guida del club bianconero, potrebbe presto passare la mano a vantaggio di un gruppo di investitori arabi. Si tratta per ora, è giusto sottolinearlo, di rumors, ma non manca qualche indizio concreto.

Juventus, John Elkann pronto a farsi da parte: tutti i dettagli

Secondo quanto trapela da ambienti non lontani dall’attuale proprietà, pare che da qui ai prossimi anni la Juventus potrebbe avere novi azionisti di maggioranza. In realtà l’opzione più concreta in ballo riguarda il ritorno in grande stile di un ex presidente bianconero.

I tifosi juventini sognano ad occhi aperti una nuova era targata Andrea Agnelli. Il figlio di Umberto, letteralmente scomparso in seguito alle dimissioni rassegnaste a causa dell’inchiesta condotta dai magistrati di Torino in merito alle cosiddette plusvalenze false, starebbe lavorando per tornare in scena.

Juventus, il grande ritorno è imminente: i tifosi sognano

Si tratta a quanto pare di un progetto ambizioso e di ampio respiro che dovrebbe concretizzarsi da qui ai prossimi tre anni. Un ampio disegno economico e finanziario che porterà Andrea Agnelli ad acquisire il 51% della società.

Il manager torinese verrebbe affiancato da un fondo sovrano saudita con il 39% delle azioni in grado di iniettare ingenti capitali per il rilancio definitivo della Juventus. Il gruppo Exor resterebbe con appena il 10% del pacchetto azionario. I tifosi della Juventus già sognano un futuro ricco di successi e vittorie sia in Italia che in Europa.