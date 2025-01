Misteriosa sparizione in casa Milan: non si hanno più notizie del calciatore | Si teme il peggio

Il Milan vuole completare il mercato con un grande acquisto in attacco. Nel frattempo però a Milanello esplode un nuovo clamoroso caso

Definito l’ingaggio di Kyle Walker il Milan è determinato a chiudere la campagna acquisti invernale con un acquisto di alto livello nel reparto offensivo. Nelle ultime ore sono stati fugati i dubbi legati al profilo individuato da Ibrahimovic e Moncada per rinforzare l’attacco.

Ogni indizio porta dritti in Olanda, a Rotterdam, dove gioca il centravanti messicano Santiago Gimenez. Il quale ha già detto sì, mosso da un genuino e sincero entusiasmo, alla proposta rossonera.

Tra il bomber centroamericano e il Diavolo c’è di mezzo il Feyenoord: lo storico club olandese pur avendo accettato l’idea di perdere già a gennaio il suo giocatore più forte non è disposto a fare sconti sul costo del cartellino.

I dirigenti orange hanno fissato il prezzo di Gimenez: 40 milioni di euro, non un centesimo in meno. Tutto è nelle mani del Milan che in un’affannosa corsa contro il tempo dovrà riuscire a reperire il cash necessario all’acquisto del bomber messicano.

Milan, nuova idea: vendere un top player per comprare Gimenez

È dunque necessario vendere il più possibile e a cifre di tutto rispetto. Pur di centrare il colpo in attacco Sergio Conceicao, d’intesa con la società, ha dato il via libera alla cessione di elementi che qualche settimana fa erano considerati inamovibili.

Si è parlato addirittura di un possibile addio di Theo Hernandez, che piace molto ad alcune big d’Europa: di fronte a un’offerta di 55/60 milioni di euro il Milan si siederebbe a trattare e con il denaro incassato non avrebbe problemi ad accontentare il Feyenoord.

Milan, è sparito all’improvviso: non lo trovano più

Nel frattempo però Ibrahimovic ha già scelto un giocatore da cedere per fare cassa: si tratta di Strahinja Pavlovic, il ventitreenne difensore che il Milan acquistò l’estate scorsa dal Salisburgo per circa 20 milioni di euro.

Pavlovic piace molto in Premier League, in particolare al Leicester che ha pronta un’offerta importante da presentare a Via Aldo Rossi. A bloccare l’operazione è proprio Pavlovic che da svariate ore non risponde al telefono al suo procuratore. Non è dato sapere quali siano le ragioni di questo strano comportamento. Il Milan è al lavoro per risolvere la questione.