Partono gli interrogatori: Milan e Inter a processo | Sentenze senza precedenti

Inter e Milan sono a un passo dagli ottavi di Champions League ma entrambe rischiano pesanti sanzioni da parte della giustizia sportiva

Grazie alle rispettive e preziose vittorie, entrambe ottenute con uno striminzito 1-0, contro Sparta Praga e Girona, Inter e Milan hanno compiuto un passo molto importante e quasi decisivo verso la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Pur senza brillare troppo nerazzurri e rossoneri hanno capitalizzato al meglio i gol di Lautaro Martinez e Rafa Leao mettendo in cascina tre punti molto pesanti. Ma se i risultati stanno confermando la forza delle due squadre qualcosa non va per il verso giusto fuori dal terreno di gioco.

In particolare i campioni d’Italia sono alle prese con due fronti aperti, vicende inquietanti in grado di produrre gravi conseguenze anche a livello sportivo. In primis le difficoltà economiche e finanziarie che non sono ancora del tutto superate.

Quello del trasferimento obbligato delle azioni della società nerazzurra dal gruppo Suning al fondo americano Oaktree non è stato un passaggio indolore. Ma se nella struttura dirigenziale è cambiato poco o nulla, la gestione economica del club ha preso una strada del tutto diversa dalla precedente.

Inter e Milan, arrivano i problemi: deferimenti in arrivo

La questione più urgente e al tempo stesso più allarmante è legata agli effetti, potenzialmente deflagranti, dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano. I legami tra alcuni capi del tifo della Curva Nord del Meazza e le cosche della ndrangheta sono al centro di imminenti indagini della Procura della Federcalcio.

Sotto la lente d’ingrandimento del Procuratore Chiné sono i rapporti, non del tutto trasparenti, tra i suddetti ultras e la società nerazzurra. Dirigenti, calciatori e lo stesso Simone Inzaghi hanno infatti ammesso di aver avuto contatti con l’ambiente dell’ultra tifo interista.

Inter e Milan, la Giustizia sportiva non perdona: conseguenze devastanti

Proprio a tal proposito la notizia delle ultime ore riguarda la consegna in Federcalcio delle carte dell’inchiesta. Nei prossimi giorni saranno ascoltati sia i tesserati coinvolti che altre persone la cui identità è ancora avvolta nel mistero.

A rischiare di più tra i due club meneghini è senza dubbio l’Inter. Anche perché ad oggi non v’è alcuna certezza in merito ad eventuali rapporti instauratisi tra esponenti del Milan e della Curva Sud dello stadio di San Siro.