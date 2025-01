L’ex Serie A accusato di violenze: la foto lo incrimina | Le prove sono schiaccianti

Un ex calciatore del nostro campionato è finito sotto accusa per un comportamento violento. La denuncia nei suoi confronti è scontata

Il calcio e la violenza, un binomio diventato purtroppo sempre più stretto. Calciatori che picchiano selvaggiamente donne e ragazze, campioni affermati che si macchiano di abominevoli reati come abusi sessuali e stupri. Ormai casi del genere non si contano più.

Due delle vicende più eclatanti riguardano ex fenomeni del calcio mondiale, stelle della Nazionale brasiliana che hanno lasciato un segno profondo anche in Italia. Sia Dani Alves che Robinho infatti hanno giocato rispettivamente nella Juventus e nel Milan.

I due campioni della Selecao hanno conosciuto l’umiliazione del carcere, dove sono stati rinchiusi in seguito alla condanna per il reato di violenza sessuale. E quello dei calciatori brasiliani non è un caso isolato, ma solo il più eclatante e discusso a livello mediatico.

Di certo negli ultimi anni nel mondo del calcio e dello sport in genere gli episodi legati a violenze e abusi di vario tipo sono aumentati a dismisura diventando un fenomeno sempre più diffuso e allarmante.

Ex Serie A colto in flagrante, ora passerà i guai: gesto orribile

Qualche giorno fa è accaduto che un altro ex protagonista della nostra Serie A si sia fatto notare per un censurabile gesto decisamente violento compiuto nei confronti non di una donna, ma di un giornalista.

Si tratta di un un caso che anche alla luce della grande notorietà di cui gode il calciatore in questione è puntualmente finito su tutte le piattaforme social. E le polemiche, anche piuttosto aspre, impazzano da giorni.

L’ex campione di Serie A è nella bufera, ecco di chi si tratta

Stiamo parlando di Victor Osimhen, che l’estate scorsa è stato ceduto in prestito al Galatasaray e dalla cui vendita a titolo definitivo l’estate prossima il Napoli conta di incassare una cifra molto importante.

Ebbene l’ex bomber campione d’Italia è stato colto del tutto di sorpresa da un giornalista nel momento in cui stava uscendo da un noto locale notturno di Istanbul. Osimhen, che in quel momento si trovava insieme ad altre persone, ha subito offerto dei soldi al cronista che aveva girato un video per cancellare le immagini. Il giornalista però ha rifiutato la proposta e a quel punto Osimhen lo ha prima colpito per poi cercare di portargli via la telecamera.