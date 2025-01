La Juventus a processo: le accuse sono gravissime | Aperta l’indagine dell’antimafia

La Juventus è ancora invischiata in vicende giudiziarie che sono distanti da una soluzione definitiva. Tra l’altro emergono importanti novità

Scandali, polemiche, retrocessione in Serie B, bilanci quasi certamente truccati: tutto questo e di più ha coinvolto il pianeta Juventus a partire dal 1994 ad oggi. Trent’anni abbondanti in cui il club bianconero è stato al centro di clamorose inchieste giudiziarie che hanno spazzato via un intero sistema di potere.

Dal processo per abuso di farmaci a ‘Moggiopoli‘, la madre di tutti gli scandali che ha scaraventato la Juventus nell’inferno della serie cadetta, fino all’ultima indagine sulle cosiddette plusvalenze false che ha portato all’azzeramento dei vertici societari.

L’ex presidente Andrea Agnelli, i direttori sportivi Paratici e Cherubini, fino al vicepresidente Pavel Nedved: i principali artefici dell’egemonia bianconera dal 2011 al 2020 si sono dimessi in blocco in una tarda serata autunnale di oltre due anni fa.

Da allora la Juventus ha cambiato uomini e progetto tecnico: il gruppo Exor, nella persona del presidente John Elkann, continua a sostenere il club di cui è proprietario con massicce trasfusioni di denaro.

Juventus, nuovi scandali in arrivo: i tifosi sono infuriati

L’estate scorsa la società ha operato una vera e propria rivoluzione grazie a un investimento sul mercato quasi senza precedenti. Il direttore generale Cristiano Giuntoli ha potuto spendere una cifra superiore ai 250 milioni di euro.

Tanti volti nuovi e un allenatore giovane e ambizioso come Thiago Motta a cui è stato affidato un progetto tecnico intrigante e innovativo. I fantasmi del recente passato però continuano ad aleggiare minacciosi, come una promessa di nuovi guai.

Juventus, interviene la magistratura: i nomi dei dirigenti indagati

In effetti qualcosa da questo punto di vista si sta muovendo soprattutto in relazione al processo per il presunto reato di falso in bilancio di cui è accusata la vecchia dirigenza bianconera. E la notizia riguarda la richiesta di rinvio a giudizio, inoltrata lo scorso 17 luglio dalla Procura di Roma, dell’ex presidente Andrea Agnelli e di altri ex dirigenti.

I reati contestati all’ormai vecchio management bianconeri sono aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Tutte fattispecie che attengono alla sfera prettamente economica e finanziaria ma che incrinano per l’ennesima volta l’immagine di un club prestigioso e titolato come la Juventus.