De Rossi torna a casa: accordo ufficiale | “Scriviamo una nuova pagina di storia”

A Roma ancora infuriano le polemiche legate all’esonero di Daniele De Rossi a settembre scorso. Ora però c’è una clamorosa novità

Per tutti i tifosi della Roma l’esonero di Daniele De Rossi, avvenuto più di quattro mesi fa per ragioni a tutt’oggi ancora imperscrutabili, ha rappresentato una sorta di colpo mortale alle ambizioni e al percorso di crescita della propria squadra del cuore.

Eppure, appena tre mesi prima della decisione quanto meno frettolosa presa dal presidente Dan Friedkin, l’ex capitano giallorosso aveva firmato un contratto di tre anni, un accordo annunciato come l’inizio di un progetto ambizioso e di ampio respiro.

Gli oltre 110 milioni di euro investiti successivamente sul mercato estivo sembravano il preludio a una stagione esaltante, sia per la Roma che per lo stesso De Rossi. Un programma che dopo appena quattro giornate di campionato è stato abiurato.

L’allora amministratore delegato della Roma Lina Souloukou, in virtù di presunte reiterate lamentele avanzate da alcuni senatori della squadra, decise di porre fine all’avventura dell’ex centrocampista di Ostia sulla panchina giallorossa.

De Rossi, il ritorno è imminente: tifosi impazziti

Una scelta rivelatasi del tutto errata, soprattutto alla luce di quanto accaduto in seguito. In questi quattro mesi De Rossi ha cambiato procuratore, entrando a far parte della potente agenzia di Ramadani, uno dei più influenti manager in circolazione.

Chi lo conosce meglio assicura che a giugno prossimo ripartirà da un progetto nuovo di zecca, con ogni probabilità all’estero. Nel frattempo però De Rossi ha trovato il modo di riallacciare i contatti con un suo antico amore.

De Rossi, è lei il grande amore della sua vita: la scelta spiazza

Come molti sanno l’ex capitan Futuro della Roma è nato ad Ostia, la cittadina del litorale più vicina alla Capitale. E proprio lì ha mosso i suoi primi passi da calciatore, per l’esattezza tra le file dell’Ostiamare.

Si tratta di una società conosciuta per aver fatto crescere parecchi giovani talenti, calciatori poi affermatisi a buoni livelli nelle categorie superiori. Nelle ultime settimane il club era alle prese con gravi problemi economici e proprio De Rossi è sceso in campo per salvarlo. Da qualche ora l’x capitano giallorosso è diventato proprietario e presidente dell’Ostiamare che attualmente milita in serie D. Una splendida pagina di calcio e di sentimenti.