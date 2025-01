Mario vieni da noi: il presidente chiama Balotelli | Clamorosa destinazione dopo l’addio al Genoa

Balotelli potrebbe nuovamente cambiare squadra. Per Super Mario, ormai a un passo dall’addio al Genoa, è in arrivo un’offerta a sorpresa

L’avventura non proprio esaltante di Mario Balotelli al Genoa sembra già arrivata ai titoli di coda. Tutto lascia credere che dopo appena due mesi dal suo arrivo nel capoluogo ligure l’attaccante bresciano sia a un passo dalla rescissione anticipata del contratto.

La svolta in negativo per Super Mario si è materializzata subito, quando contestualmente al suo ingaggio i rossoblù hanno deciso di esonerare Alberto Gilardino, che aveva richiesto a gran voce l’arrivo di Balotelli.

Al posto dell’ex centravanti della Nazionale italiana è arrivato a sorpresa Patrick Vieira i cui rapporti con l’ex attaccante di Inter e Milan, maturati nella comune esperienza al Manchester City, erano e sono tutt’ora a dir poco pessimi.

Una convivenza impossibile quella tra l’ex centrocampista francese e Super Mario, tanto da rendere inevitabile l’addio di quest’ultimo a stretto giro di posta. Nei prossimi giorni la rescissione del contratto dovrebbe diventare realtà.

Balotelli, con il Genoa è finita: novità in vista

I numeri del resto parlano chiaro: da quando è arrivato Vieira sulla panchina del Genoa Balotelli ha giocato la miseria di 56 minuti distribuiti in sei partite. Un minutaggio inaccettabile per uno come lui, peraltro annunciato dalla dirigenza genoana come il valore aggiunto per raggiungere la salvezza.

Le promesse e le premesse sono rimaste però solo su carta: Super Mario in questi due mesi non ha avuto modo, forse anche a causa di qualche problema fisico, di contribuire alla risalita in classifica del Grifone.

Balotelli resta in Italia, l’offerta è pazzesca: i dettagli

A sorpresa però nelle ultime ore al centravanti bresciano è arrivata una proposta davvero particolare e a quanto pare piuttosto concreta. Un club di Serie C, il Trapani, si è fatto avanti offrendogli la maglia da titolare e un progetto tecnico ambizioso.

Il presidente in persona, Valerio Antonini, attraverso i suoi canali social gli ha inviato un messaggio esplicito: “Mario Balotelli, sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi. È un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni ? Io sono pronto a parlarne“. In questo momento i granata allenati da Eziolino Capuano si trovano all’ottavo posto con 32 punti e il vertice della classifica è lontano ben 12 punti. A questo punto l’obiettivo dei siciliani non può essere altro che un eventuale piazzamento che consenta loro di disputare i play-off. E con Balotelli in più sarebbe tutto più facile.