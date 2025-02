Stai sprecando tempo e talento: vieni da noi, sarai il 9 titolare I Vlahovic, cambia tutto sul gong: stagione, e carriera

Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare la Juventus. Il centravanti avrebbe ricevuto un’importante offerta nelle ultime ore di mercato

Un rapporto ormai logoro e non più ricomponibile. Quello tra la Juventus e Dusan Vlahovic è un amore nato sotto i migliori auspici ma deterioratosi lentamente e inesorabilmente nel corso del tempo e giunto al capolinea. Dal momento del suo arrivo, gennaio 2022, ad oggi, è cambiato proprio tutto.

Tre anni fa i tifosi esultavano per l’acquisto di un bomber che avrebbe dovuto fare la storia della Juventus per le stagioni a venire. Gli oltre 70 milioni di euro versati nelle casse della Fiorentina rappresentavano un investimento più che sicuro.

Il centravanti serbo è ancora legato al club bianconero – il suo contratto scadrà non prima del 30 giugno del 2026 -, ma l’ipotesi di un rinnovo in questo momento non è neanche contemplabile. Vlahovic è destinato a cambiare aria da qui a qualche mese.

C’è chi ha ipotizzato addirittura un suo addio già durante la sessione di gennaio: nelle ultime ore era circolata con insistenza la voce di un’offerta importante formulata da un club di prima fascia del calcio europeo.

Vlahovic, la Juventus è lontana: non c’è più niente da fare

Non è mai facile però riuscire a concludere certe operazioni durante la finestra invernale: è invece molto più facile pensare a una cessione del genere durante l’estate o comunque al termine della stagione agonistica.

Per questo motivo la dirigenza bianconera ha deciso di cercare acquirenti per Vlahovic in vista del mercato estivo. Anche perché a quanto pare l’ex bomber viola gode di parecchi estimatori in giro per l’Europa.

Vlahovic, si tratta a oltranza: un club lo vuole a tutti i costi

Forse non sono più in lizza i principali top club del Vecchio Continente che invece due anni fa avrebbero fatto carte false per strapparlo alla Juventus. Di conseguenza si possono cancellare dalla lista dei potenziali acquirenti società del calibro di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco o Paris Saint Germain. Dalla Germania però rimbalza la voce secondo cui Vlahovic farebbe gola e non poco ai campioni di Bundesliga in carica del Bayer Leverkusen.

Il club delle aspirine è in grande ascesa, come dimostra la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League ottenuta con una certa disinvoltura. A giugno il Bayer dovrebbe cedere il centravanti nigeriano Victor Boniface che già a gennaio è stato sul punto di lasciare la Germania e l’Europa attratto dai milioni dei club sauditi. Al posto di quest’ultimo la dirigenza del Leverkusen vorrebbe proprio Vlahovic e avrebbe pronta un’offerta da 40 milioni di euro. La trattativa è agli albori ma già nelle prossime settimane potrebbe scaldarsi.