“Rashford si allontana”: il sogno è finito | Il top club si prende tutto

Marcus Rashford è il nome più caldo di questa prima fase del mercato invernale ma il suo approdo in Serie si fa sempre più difficile

È il nome più gettonato dei primi giorni di una sessione invernale di mercato finora piuttosto blanda. Marcus Rashford, ventisettenne attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese, potrebbe lasciare la Premier League per trasferirsi in Serie A.

Sulle sue tracce da parecchi giorni c’è il Milan, determinato a regalare a Sergio Conceicao un rinforzo di qualità nel reparto avanzato. L’ostacolo più difficile da superare per i rossoneri è rappresentato dall’ingaggio del giocatore.

Ibrahimovic e Moncada operano a stretto contatto con l’entourage di Rashford nella speranza di trovare un’intesa entro la fine del mese. A mettere i bastoni tra le ruote ai piani del Milan è arrivato a sorpresa il Como.

Il club lariano, grazie alla sua ricchissima proprietà indonesiana, ha fatto sapere di poter pagare senza problemi l’intero ingaggi percepito dall’attaccante inglese. Il Manchester United dal canto suo non avrebbe problemi a cederlo ai lariani, ma è lo stesso giocatore ad aver puntato i piedi.

Rashford, la decisione è presa: tutti i dettagli

Rashford vuole solo il Milan e non ha alcuna intenzione di trasferirsi in riva al lago di Como. La trattativa tra il Diavolo e il Red Devils e quella molto meno probabile tra il club lariano e lo United sono finite nettamente in secondo piano.

Nelle ultime ore il mercato ha fatto registrare una clamorosa e violenta scossa accesasi sull’asse Parigi-Napoli. Quello che l’estate scorsa non si è concretizzato, anche se non soprattutto per il veto posto da Antonio Conte, potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

Rashford finisce in secondo piano, il mercato si accende

Il Paris Saint Germain ha rotto gli indugi e lanciato un assalto in grande stile a Khvicha Kvaratskhelia, il ventitreenne attaccante georgiano che già qualche mese fa avrebbe accettato volentieri il trasferimento in Francia.

Il club parigino si sarebbe fatto avanti con il presidente Aurelio De Laurentiis offrendo qualcosa come 75/80 milioni di euro. Una cifra che il patron degli azzurri sarebbe pronto a reinvestire in almeno due acquisti di alto livello. Nel frattempo, come sottolineato dal giornalista Alfredo Pedullà, “Rashford si allontana dalla fiction chiamata Como“.