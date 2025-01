Ciao ciao Milan, meglio la Serie B: rossoneri snobbati così | Ha scelto la prossima destinazione

Il Milan rischia di veder sfumare un importante obiettivo di mercato. Un giocatore di livello internazionale ha detto no ad Ibrahimovic

Il mercato di gennaio è iniziato da poco più di una settimana ma finora nessun club di prima fascia del campionato italiano è riuscito a mettere a segno dei colpi di spessore. Milan e Juventus sono le due società più attive da questo punto di vista.

Sia i rossoneri, reduci dal trionfo nella Supercoppa italiana, che i bianconeri hanno come obiettivo primario nella sessione invernale l’acquisto di una attaccante di livello in grado di garantire un certo numero di gol e di prestazioni.

Non è facile però a stagione in corso convincere giocatori di alto profilo a cambiare squadra. La dirigenza milanista però è convinta di poter mettere a segno un colpo di spessore, così da rilanciare le proprie ambizioni da qui a giugno.

Questo è vero a tal punto che negli ultimi giorni ha iniziato a circolare con insistenza il nome di un centravanti di alto livello che il suo attuale club di appartenenza è disposto a cedere, sia a titolo definitivo che in prestito, già a gennaio.

Milan, Ibrahimovic vuole il grande colpo ma c’è un problema

Sia Zlatan Ibrahimovic che il direttore sportivo Geoffrey Moncada hanno imbastito una trattativa che fino a qualche ora fa sembrava destinata ad andare a buon fine. Sembrava, perché a sorpresa i rossoneri hanno dovuto fare i conti con l’inserimento di un club che non vuole badare a spese.

Il calciatore in questione è l’attaccante del Manchester United Marcus Rashford, ventisettenne anni compiuti a ottobre. Nato e cresciuto nei Red Devils, il centravanti della Nazionale inglese vuole cambiare aria e la dirigenza è pronta ad accontentarlo.

Milan, sfuma il sogno Rashford: potrebbe andare in un club più ricco

Lo United ha però fissato una condizione imprescindibile: chi vuole Rashford deve garantire il pagamento dell’intero ingaggio del giocatore. Un ostacolo difficile da superare per il Milan che allo stato attuale non dispone di uno spazio salariale così ampio.

Approfittando dello stallo si è inserito a sorpresa il Como che viceversa non avrebbe problemi a corrispondere a Rashford la cifra che il contratto con il Manchester gli garantisce. A questo punto non si può escludere che la sorpresa si materializzi già nelle prossime ore. Una beffa atroce per il Milan.