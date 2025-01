Addio Cristiano Ronaldo: la società lo scarica ufficialmente | Per lui è arrivata la fine

Il mercato di gennaio è appena iniziato e già impazzano le indiscrezioni Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta Cristiano Ronaldo

È stato il primo grande giocatore a lasciare l’Europa per trasferirsi nel ricchissimo campionato dell’Arabia Saudita. Era il gennaio del 2023 e le immagini di Cristiano Ronaldo con la maglia gialloblu dell’Al-Nassr scatenarono discussioni e polemiche.

Il quasi quarantenne fuoriclasse portoghese ha fatto in qualche modo da apripista, visto che dopo di lui tanti altri big del calcio europeo e sudamericano hanno accettato le maxi offerte provenienti dai club sauditi.

Cristiano Ronaldo però a differenza di altri suoi colleghi non si è mai pentito di aver compiuto una scelta del genere anche perché, sostengono i maligni, le porte del calcio che conta per lui si sono chiuse definitivamente.

A sorpresa però nelle ultime settimane è circolata una voce che ha sconvolto tutti gli appassionati e gli stessi addetti ai lavori, vale a dire l’interesse concreto di una big europea nei confronti del fenomeno di Funchal.

Cristiano Ronaldo, addio all’Arabia Saudita: la notizia lascia tutti senza parole

Secondo la stampa francese proprio negli ultimi giorni del 2024 il Paris Saint Germain avrebbe tentato un primo approccio con l’entourage di CR7 per valutare la fattibilità di un trasferimento a Parigi, dunque un ritorno in Europa.

Vale la pena ricordare che indiscrezioni simili erano circolate qualche anno fa quando si era ipotizzato un approdo di Cristiano Ronaldo nella Capitale con José Mourinho pronto ad accoglierlo a braccia aperte nella sua Roma.

Cristiano Ronaldo torna in Europa: ecco tutta la verità

In realtà le notizie legate a una possibile trattativa con il Psg sarebbero del tutto prive di fondamento. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano che in un post pubblicato sui suoi profili social ha smentito seccamente un’eventualità del genere.

Pertanto una trattativa tra Cristiano Ronaldo e il Paris Saint Germain non sarebbe neanche cominciata e soprattutto è destinata a non avere sbocchi. Il presidente del club parigino, Nasser Al-Khelaifi, ha infatti imposto un cambiamento radicale nelle strategie della società. Stop all’ingaggio di campioni avanti con gli anni, via libera all’acquisto di giovani talenti da far crescere e valorizzare. Per un quasi quarantenne come CR7 nel nuovo Psg non c’è più posto.