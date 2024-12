Derby di mercato tra Milan e Inter: Gabriele Zappa il grande obiettivo | il Cagliari prova a blindarlo, la Roma osserva

In scadenza di contratto a giugno 2025, Zappa sarà un uomo mercato a gennaio: Milan e Inter su di lui, ci prova anche la Roma.

Tu chiamale se vuoi occasioni. E che occasioni verrebbe da dire. Un nome che in questa prima parte di stagione si è messo in mostra, portando alla luce tutte le sue grandi qualità, è quello di Gabriele Zappa.

Il terzino destro classe 1999, capace anche di giocare come braccetto di destra in una difesa a tre, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 e questo ovviamente rappresenta un assist invitante per tutte le pretendenti.

Per evitare di perderlo a parametro zero in estate il Cagliari potrebbe lasciarlo partire a gennaio dietro il pagamento di un indennizzo. Occasione che le big fiutano.

Anche perché Zappa in questi primi sei mesi di Serie A ha avuto una crescita esponenziale, dimostrando di aver raggiunto la piena maturazione calcistica: due gol contro il Milan (una delle squadre che lo vorrebbero) e prestazioni sempre di alto livello.

Perché Inter e Milan cercano Zappa

Zappa così è diventato un obiettivo di mercato di Inter e Milan, pronte a dare vita a un vero e proprio derby di mercato per assicurarselo già a gennaio. I nerazzurri lo ritengono il profilo ideale per il 3-5-2 di Inzaghi: Zappa – che per caratteristiche sarebbe la perfetta alternativa a Darmian – potrebbe ricoprire il doppio ruolo di terzo di difesa o di quinto di destra a centrocampo. Per il ragazzo, inoltre, si tratterebbe di un ritorno a casa visto che è cresciuto proprio nel settore giovanile dell’Inter, prima di passare al Pescara e poi stabilirsi al Cagliari.

Il Milan invece Zappa lo ha affrontato, a sue spese, da vicino. Proprio contro i rossoneri l’esterno classe 1999 ha realizzato una bellissima doppietta nel 3-3 dell’Unipol Domus, ma già da prima gli uomini mercato del Milan avevano il nome del ragazzo sul proprio taccuino. Con Emerson Royal che sta facendo molta fatica e il futuro di Calabria (in scadenza a giugno e al momento lontano dal rinnovo) in bilico, il Milan ha bisogno di un nuovo rinforzo nel ruolo e quello di Zappa (che tifa proprio Milan) è ritenuto il profilo giusto e low-cost.

La Roma ci prova. E il Cagliari…spera

Tra le due litiganti, attenzione al terzo incomodo Roma. Claudio Ranieri infatti conosce bene il ragazzo, avendolo allenato in passato proprio al Cagliari e lo porterebbe volentieri in giallorosso. Resta però da capire quale sarà la volontà del ragazzo che comunque ha molta stima e riconoscenza verso Ranieri.

In tutto questo, il Cagliari sta anche provando a blindarlo con un nuovo prolungamento di contratto: difficilmente però l’avventura di Zappa proseguirà in Sardegna. Nel suo futuro, a gennaio o al massimo a giugno, ci sarà una big: resta da capire chi la spunterà tra Inter, Milan e Roma.