“Una squadra forte e competitiva”: Ancelotti plasma la Roma | Accordo totale con Ranieri

Carlo Ancelotti sarebbe il prescelto da Claudio Ranieri per la panchina della Roma in vista della prossima stagione. Tifosi in estasi

“I Friedkin sceglieranno un allenatore in grado di portare la Roma nell’élite del calcio italiano e internazionale“. Parole e musica di Claudio Ranieri qualche giorno fa ai microfoni della RAI in una delle tante interviste concesse di recente dal tecnico testaccino.

La decisione chiave da prendere in vista della prossima stagione in casa giallorossa è proprio quella relativa alla figura a cui affidare il rilancio definitivo della Roma dopo una stagione a dir poco tormentata come questa.

Nel frattempo sulle pagine di siti e quotidiani campeggiano i nomi e i profili più disparati: da Massimiliano Allegri a Vincenzo Montella passando per il giovanissimo Farioli, astro nascente della panchina che sta spopolando alla guida dell’Ajax.

È proprio il nome del tecnico lucchese quello più in voga nelle ultime ore, ma il suo eventuale arrivo a Trigoria non sembra incontrare il favore della tifoseria. I sostenitori giallorossi sognano l’ingaggio di un grande tecnico, uno a cui affidare un progetto ricco e ambizioso.

Roma, arriva Carlo Ancelotti: tutti i retroscena

In sintesi uno come Carlo Ancelotti che da quanto trapela a giugno prossimo dopo quattro anni di trionfi in serie dovrebbe lasciare il Real Madrid. Per l’ex centrocampista di Reggiolo si tratterebbe di una sorta di chiusura del cerchio: la carriera da calciatore di alto livello di Ancelotti iniziò infatti nella Capitale.

Sotto la guida di un allenatore leggendario come Nils Liedholm la Roma dei primi anni ottanta vinse uno scudetto e perse ai rigori la finale della Coppa dei Campioni nel 1984. Di quella squadra l’attuale ‘entrenador‘ del Real era uno dei pilastri inamovibili.

Roma, Ranieri ha deciso: la panchina sarà di Ancelotti

Come rivelato dal giornalista e blogger Giuseppe Falcao, figlio del ‘divino’ Paulo Roberto Falcao che della Roma è stato il leader e trascinatore, qualche mese fa è andato in scena un contatto tra Claudio Ranieri e lo stesso Ancelotti. “C’è stato un pour parler ma Ancelotti non ha chiuso alla possibilità anzi”.

Ranieri e Friedkin avrebbero dunque deciso di puntare tutto su Ancelotti? Secondo Falcao è ancora presto per stabilirlo: “Siamo agli albori di un’eventuale trattativa. Ovvio che Ancelotti non verrebbe qui a fare il parafulmine ma pretenderebbe un progetto ambizioso, con una Roma forte e competitiva“. I tifosi incrociano le dita.