Ricoverato d’urgenza in ospedale: terremoto in Serie A | Indaga la polizia

Un vero e proprio dramma si abbatte sul campionato di Serie A. Le forze dell’ordine sono protagoniste di un’indagine a tutto campo

L’ultima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno, ha segnato forse l’inizio di una svolta al vertice della classifica: con i rispettivi successi contro Verona e Venezia e approfittando del pareggio dell’Atalanta a Udine, Napoli ed Inter hanno dato a tutti la la sensazione di poter dare vita a una corsa a due in chiave scudetto.

Gli azzurri di Antonio Conte sono in testa con quattro punti di vantaggio sui campioni d’Italia che hanno però due partite da recuperare contro Bologna e Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi al Penzo di Venezia doveva far dimenticare il clamoroso ko in finale di Supercoppa contro il Milan.

Alla fine l’Inter ha sofferto molto più del previsto riuscendo a piegare i lagunari solo per 1-0 grazie a un gol di Matteo Darmian nel primo tempo. Nella ripresa solo il palo ha impedito ai ragazzi di Di Francesco di ottenere il pareggio.

Il match tra i padroni di casa e i nerazzurri però, svoltosi in un clima nel complesso accettabile, è stato funestato da un grave episodio verificatosi all’esterno dello stadio. Un fatto di cronaca che ha rischiato di gettare un’ombra sinistra su tutto il campionato.

Serie A, il ricovero in ospedale è stato necessario: paura allo stadio

Era da parecchio che non si assisteva a un fatto di sangue legato a una partita del nostro massimo campionato. Le vicende più recenti, la morte dell’ispettore Raciti a Catania e l’omicidio del tifoso della Lazio Gabriele Sandri, risalgono a quasi vent’anni fa.

Quanto accaduto domenica pomeriggio non si è rivelato, per fortuna, della stessa letale gravità. Ma di certo ci ha riportato indietro in un tempo in cui gli stadi di calcio erano diventati luoghi e spazi estremamente pericolosi.

Serie A, l’aggressione è stata rapidissima: via alle indagini

In breve, il tutto si è consumato molto rapidamente qualche minuto prima dell’inizio della gara tra Venezia ed Inter. Un tifoso nerazzurro di ventinove anni che stava per fare il suo ingresso allo stadio Penzo è stato prima insultato e poi aggredito da un gruppo di ultras locali. Colpito con una cinghiata alla testa è stato ricoverato in ospedale.

Le sue condizioni per fortuna non sono gravi ma da subito sono partite le indagini della polizia e delle forze dell’ordine. Nelle prossime ore si potrebbe risalire agli autori di questa vile aggressione.