Comuzzo, il difensore che infiamma il mercato: duello tra Juventus e Milan

Il giovane talento della Fiorentina nel mirino dei top club italiani

Cresce l’interesse per il centrale friulano

Pietro Comuzzo, classe 2005, è diventato uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Dopo aver esordito in Serie A nell’ottobre 2023 contro il Napoli, il giovane difensore si è affermato come titolare nella retroguardia della Fiorentina, collezionando 32 presenze nella stagione 2024-2025. Le sue prestazioni solide e la maturità mostrata in campo hanno attirato l’attenzione dei grandi club italiani.

Nonostante il recente rinnovo contrattuale fino al 2029, la Fiorentina è pronta a valutare offerte per il suo gioiello, con una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. La Juventus, che già a gennaio aveva mostrato interesse, è pronta a tornare alla carica, ma dovrà vedersela con il Milan, deciso a rafforzare il reparto difensivo con giovani talenti italiani.

Un futuro da protagonista

Comuzzo non è solo un prospetto interessante per i club, ma ha già attirato l’attenzione del commissario tecnico della nazionale italiana, Luciano Spalletti, che lo ha convocato per gli incontri di UEFA Nations League contro Belgio e Francia nel novembre 2024. Questo riconoscimento testimonia la crescita esponenziale del giocatore e il suo potenziale per diventare un punto fermo anche a livello internazionale.

Il duello tra Juventus e Milan per assicurarsi le prestazioni di Comuzzo promette di essere uno dei temi principali del calciomercato estivo. La Fiorentina, dal canto suo, si trova in una posizione di forza, potendo contare su un contratto lungo e su una valutazione elevata del giocatore. Resta da vedere quale club riuscirà a convincere sia la società viola che il giovane difensore, pronto a compiere il prossimo passo nella sua promettente carriera.