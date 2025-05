Guardiola al Manchester City: “Rosa più snella o lascio il club”

Il tecnico catalano lancia un ultimatum alla dirigenza: meno giocatori per una squadra più coesa e competitiva.

“Non voglio lasciare giocatori in tribuna”: l’appello di Guardiola

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Bournemouth, Pep Guardiola ha espresso chiaramente la sua insoddisfazione per l’ampiezza dell’attuale rosa del Manchester City. Con 28 giocatori in prima squadra, escludendo i prestiti, il tecnico si trova spesso costretto a lasciare fuori diversi elementi, una situazione che definisce “insostenibile”. “Non voglio lasciare cinque o sei giocatori nel freezer. Non voglio questo, me ne andrei. Datemi una rosa più corta e resto”, ha dichiarato Guardiola.

La scorsa stagione, il City ha affrontato una serie di infortuni che hanno portato all’acquisto di giocatori come Nico, Khusanov e Vitor Reis per oltre 100 milioni di sterline. Tuttavia, con il ritorno dei titolari, il problema si è invertito: troppi giocatori disponibili e pochi posti in campo. Guardiola sottolinea l’importanza di una rosa più contenuta per mantenere l’armonia e l’efficacia del gruppo.

Verso una ristrutturazione: possibili partenze e nuovi obiettivi

In vista della prossima stagione, il Manchester City potrebbe vedere l’uscita di alcuni nomi importanti come Jack Grealish e Bernardo Silva. Parallelamente, il club sta valutando l’ingaggio di nuovi talenti, tra cui Wesley, Tino Livramento, Andrea Cambiaso, Tijjani Reijnders e Florian Wirtz. Nonostante questi potenziali arrivi, Guardiola insiste sulla necessità di mantenere una rosa gestibile, preferendo un gruppo ristretto di giocatori versatili piuttosto che una squadra numerosa con elementi scontenti.

Il tecnico catalano, il cui contratto è stato esteso fino al 2027, ribadisce la sua volontà di continuare con il club solo se le sue richieste verranno accolte. Con l’obiettivo di difendere il titolo del Club World Cup il prossimo mese, Guardiola punta a una squadra più coesa e motivata, pronta a competere ai massimi livelli.