Allegri in Pole per la Panchina del Napoli

Il tecnico toscano emerge come favorito per guidare gli azzurri nella prossima stagione, secondo le ultime quotazioni dei bookmaker.

Allegri in testa alle preferenze dei bookmaker

Con la stagione calcistica ormai agli sgoccioli, a Napoli si guarda già al futuro. Tra le principali incognite c’è la guida tecnica della squadra. Secondo le più recenti valutazioni dei bookmaker, Massimiliano Allegri sarebbe il candidato principale per sedersi sulla panchina partenopea. Le quote per il suo ingaggio si attestano a 1,85 su Sisal e a 2,00 su Better, indicando una probabilità significativa di vedere l’ex allenatore di Milan e Juventus alla guida degli azzurri.

Questa prospettiva è alimentata da voci su presunti incontri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Allegri, che attualmente è senza squadra. Nonostante l’interesse manifestato anche dalla Roma, la destinazione napoletana sembra essere la più plausibile per il tecnico livornese.

Conte ancora in corsa, ma con meno probabilità

Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, non è escluso dalla corsa, ma le probabilità di una sua permanenza sono inferiori rispetto a quelle di un arrivo di Allegri. Le quote per la conferma di Conte si aggirano intorno a 2,25, suggerendo che, sebbene possibile, la sua permanenza non sia l’opzione più probabile.

Altri nomi come Vincenzo Italiano, Roberto De Zerbi e Stefano Pioli sono presenti nelle lavagne dei bookmaker, ma con quote decisamente più alte, intorno a 12, indicando una minore probabilità di vedere uno di loro alla guida del Napoli nella prossima stagione.

La situazione rimane fluida e le decisioni definitive saranno probabilmente influenzate dagli sviluppi delle prossime settimane. Tuttavia, al momento, Massimiliano Allegri sembra essere il favorito per assumere la guida tecnica del Napoli.