Pedro risplende con la Lazio, Lotito lo elogia: “Un campione che la Roma ha lasciato andare”

Stagione da protagonista per l’attaccante spagnolo: gol, leadership e un futuro ancora da scrivere in biancoceleste

Un leader ritrovato nella Lazio di Baroni

Pedro è diventato l’anima della Lazio in questa stagione. A 36 anni, l’ex Barcellona sta vivendo una seconda giovinezza in maglia biancoceleste, rivelandosi determinante sia in campo che nello spogliatoio. Con 14 reti stagionali – 10 delle quali in Serie A – il numero 9 ha firmato il suo miglior rendimento italiano, risultando spesso decisivo nei minuti finali: ben 5 dei suoi gol sono arrivati dopo l’80°.

La sua esperienza e personalità si sono rivelate preziose in un’annata di transizione per la squadra di Baroni, ricca di giovani e nuove scommesse. Pedro ha rappresentato la bussola nei momenti complicati, diventando un punto di riferimento per compagni e tecnico.

Lotito lo celebra e pensa al futuro

Il presidente Claudio Lotito non nasconde l’ammirazione per il suo numero 9. In un’intervista rilasciata al Messaggero, ha espresso stupore per il fatto che la Roma abbia lasciato partire un giocatore del suo calibro: “Non capisco come si siano fatti sfuggire un campione così”, ha dichiarato.

A Formello c’è già aria di rinnovo: a fine stagione verranno discussi i termini per prolungare il contratto di Pedro per almeno un altro anno. L’intenzione del club è quella di mantenerlo all’interno del progetto, magari anche oltre il ritiro dal calcio giocato.

Pedro, dal canto suo, ha più volte ribadito di sentirsi a casa nella Capitale, sponda Lazio. Tuttavia, sarà lui a decidere se continuare a giocare ancora un anno oppure chiudere la sua straordinaria carriera. Il club, intanto, è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, qualunque sia la sua scelta.