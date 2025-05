Barcellona, Laporta infiamma il mercato: “Haaland? Nulla è impossibile”

Il presidente blaugrana rilancia l’ambizione del club: rinnovi in arrivo e Luis Diaz nel mirino per rinforzare l’attacco

Laporta rassicura sui rinnovi: “Yamal, Raphinha e Martinez resteranno”

Il Barcellona si prepara a un’estate di fuoco sul mercato, ma parte dalle certezze interne. Joan Laporta, intervistato da Tv3, ha confermato che il rinnovo di Lamine Yamal è ormai cosa fatta: l’accordo è stato trovato, e sarà ufficializzato non appena il talento compirà 18 anni il 13 luglio. Buone notizie anche sul fronte Raphinha e Inigo Martinez: entrambi sono vicini alla firma, con il brasiliano particolarmente legato al progetto sportivo e al direttore Deco.

Laporta ha anche fatto il punto sulla situazione del portiere polacco Szczesny, apprezzato per la sua esperienza: “Gli abbiamo proposto un nuovo contratto, ci auguriamo che possa rimanere con noi”, ha dichiarato. L’obiettivo dichiarato è chiudere prima i rinnovi per poi concentrarsi sulle nuove entrate.

Luis Diaz primo obiettivo, ma l’ombra di Haaland accende i tifosi

Il presidente blaugrana non ha nascosto l’ambizione del club sul mercato in entrata. Il nome più caldo è quello di Luis Diaz, esterno colombiano in forza al Liverpool. Classe 1997, Diaz è il primo vero obiettivo per rafforzare l’attacco e dare nuove soluzioni offensive al prossimo allenatore del Barça.

Ma a far sognare i tifosi è stato un passaggio su Erling Haaland. “Nella vita nulla è impossibile”, ha detto Laporta, alimentando le speranze di vedere il bomber norvegese con la maglia blaugrana. Nonostante il recente rinnovo con il Manchester City fino al 2034 e un ingaggio da oltre 30 milioni netti, il presidente non esclude a priori un’operazione che oggi appare proibitiva ma che in futuro potrebbe trasformarsi in una clamorosa opportunità.

Con 120 gol in 140 presenze e un palmarès già ricco, Haaland rappresenta il sogno proibito del calcio europeo. E a Barcellona, i sogni – a quanto pare – non sono mai vietati.