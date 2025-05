Napoli, Allegri pronto a raccogliere l’eredità di Conte

Il dopo-Conte è già in cantiere

Nonostante la corsa Scudetto ancora aperta, il Napoli guarda già oltre Antonio Conte. Le recenti dichiarazioni dell’allenatore salentino, intrise di stanchezza e di un certo distacco emotivo, hanno acceso i riflettori sul possibile epilogo del suo rapporto con il club partenopeo. Le parole pubbliche sembrano quelle di un tecnico già proiettato altrove, forse verso un romantico ritorno alla Juventus, lasciando dietro di sé una stagione intensa e consumante.

Nel caso in cui il divorzio si concretizzasse – con o senza titolo – Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. Il nome in cima alla lista per la successione è quello di Massimiliano Allegri, libero dopo l’esperienza juventina e profilo considerato ideale per rilanciare gli azzurri anche in Champions League.

Allegri, contatto reale con De Laurentiis

A far salire le quotazioni del tecnico toscano non è solo il curriculum, ma anche un incontro avvenuto nei giorni scorsi nella Capitale. Allegri, in città per seguire gli Internazionali di Tennis, avrebbe avuto un colloquio diretto con il presidente del Napoli. Da quanto trapela, l’ex allenatore bianconero si sarebbe detto disponibile a raccogliere l’eventuale eredità di Conte.

La strategia di De Laurentiis richiama inevitabilmente quella adottata dalla Juventus nel 2014, quando dopo le dimissioni di Conte fu proprio Allegri a prendere in mano la squadra, portandola a vincere cinque Scudetti consecutivi. Un precedente che a Napoli non passa inosservato e che potrebbe presto trasformarsi in realtà.

Ora la palla passa agli ultimi verdetti stagionali: prima la corsa al Tricolore, poi il confronto tra società e allenatore. Solo allora si conoscerà il futuro della panchina azzurra. Ma intanto, Allegri è lì, pronto.