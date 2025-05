Napoli si prepara alla festa Scudetto: 53 maxi-schermi e sfilata sul lungomare

La città e la provincia si mobilitano per celebrare un possibile trionfo storico

Un evento collettivo per tutta l’area metropolitana

In vista della cruciale sfida tra Napoli e Cagliari, in programma venerdì sera allo stadio Maradona, l’amministrazione comunale ha predisposto l’installazione di 53 maxi-schermi distribuiti tra la città e la provincia. Questa iniziativa mira a permettere ai tifosi di seguire la partita e, in caso di vittoria, partecipare ai festeggiamenti in sicurezza e all’interno delle proprie comunità.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza di coinvolgere l’intera area metropolitana, dichiarando: “La passione per il Napoli è fortissima non solo in città, ma anche in tutta l’area metropolitana. Abbiamo voluto, quindi, sostenere l’installazione di maxi-schermi in tanti Comuni della Città Metropolitana perché tutti i cittadini possano vivere questo momento nella gioia dello stare insieme e in sicurezza, sul proprio territorio, con la propria comunità”.

Sfilata celebrativa sul lungomare Caracciolo

Parallelamente, il Comune di Napoli, in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli, ha approvato una delibera per organizzare una sfilata celebrativa in caso di conquista del titolo. La parata si svolgerà su via Caracciolo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria, e vedrà la squadra attraversare il percorso su due bus scoperti. Il circuito sarà lungo circa 2,5 km e sarà transennato per garantire la sicurezza dei partecipanti.

La società calcistica si occuperà dell’organizzazione logistica, inclusa la fornitura di steward e la trasmissione in diretta della sfilata sui maxi-schermi installati. La data dell’evento sarà determinata in collaborazione con la Prefettura, tenendo conto delle esigenze di sicurezza e ordine pubblico.

Con queste iniziative, Napoli si prepara a vivere un momento storico, coinvolgendo l’intera comunità in una celebrazione che promette di essere memorabile.