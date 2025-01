Lukaku faccia a faccia con Conte: dietro le quinte volano gli stracci | Esce fuori la verità

Il Napoli di Antonio Conte è in testa alla classifica e sogna lo scudetto. Emerge un retroscena del rapporto tra il tecnico e Romelu Lukaku

I tre punti ottenuti a Bergamo contro l’Atalanta, preziosissimi perché arrivati contro una diretta concorrente alle posizioni di vertice, hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Napoli che iniziano a sognare la conquista del secondo scudetto nel giro di soli tre anni, il quarto della storia del club.

Gran parte del merito è da attribuire senza ombra di dubbio a quello che i sostenitori azzurri già definiscono ‘l’oro di Napoli’, vale a dire Antonio Conte. Il tecnico salentino, nonostante la partenza di Kvaratskhelia, è riuscito a motivare al meglio i suoi ragazzi.

Il risultato è una squadra compatta, feroce nella ricerca del risultato e in possesso di grande qualità distribuita in tutti i reparti. Al centro del progetto tecnico tattico dell’ex CT della Nazionale c’è il giocatore al quale non rinuncerebbe mai, il suo centravanti ideale.

Si tratta, ovviamente, di Romelu Lukaku. Il trentaduenne bomber belga è da sempre un pupillo di Conte, da quando obbligò la dirigenza dell’Inter nell’estate del 2019 ad investire 70 milioni di euro per strapparlo al Manchester United.

Lukaku-Conte, altro che idillio: la verità sul loro rapporto

È stato anche, se non soprattutto, grazie all’intesa tra allenatore e centravanti che i nerazzurri conquistarono lo scudetto nella stagione 2020-2021. Ed è ancora una volta la premiata ditta Conte-Lukaku a far volare il Napoli in testa alla classifica.

A quanto pare però il rapporto tra il tecnico leccese e il bomber belga non sarebbe poi così idilliaco come viene dipinto dai media e da molti addetti ai lavori. Sembra infatti che Conte in qualche occasione si comporti con una certa durezza nei confronti del suo pupillo.

Conte, che attacco a Lukaku: la rivelazione di Sky

In base a quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, da sempre molto attento alle vicende del club azzurro, Conte non perde occasione per pungere il suo centravanti, anche su una questione come il regime alimentare.

“Il regime alimentare dei calciatori del Napoli è seguito con molta attenzione, ma quello di Lukaku in maniera particolare. Ogni volta che lui si pesava Conte gli metteva 2-3 kg in più per poi ‘insultarlo’ e rimproverarlo. L’obiettivo di Conte consisteva nel portare Lukaku al peso forma perfetto e ci riusciva sempre”.