Ufficialmente fuori dal progetto: il tecnico lo scarica in diretta | Per lui non c’è più spazio

Il mercato di gennaio sta entrando nel vivo ed è prevista l’accelerazione decisiva su molte trattative. Intanto c’è un’esclusione eccellente

Due settimane scarse allo stop. Tra poco meno di due settimane calerà il sipario su una sessione invernale di mercato che potrebbe riservare clamorosi colpi di scena e trattative già impostate in grado di sbloccarsi nel giro di qualche ore.

Tutte le grandi del nostro campionato sono pronte a mettere a segno acquisti di alto profilo. Il Napoli rimpiazzerà Kvaratskhelia già presentato ufficialmente dal Paris Saint Germain, la Juventus potrebbe dire sì alla maxi offerta del Manchester City per Cambiaso e ricostruire tutta la difesa.

Per ciò che riguarda le due squadre di Milano, l’Inter attende un’offerta della Roma per Davide Frattesi e nel caso prendere un sostituto del centrocampista romano. Il Milan dal canto suo è a un passo dal difensore del City e della Nazionale inglese Kyle Walker.

Il mercato rossonero però non si ferma all’ingaggio del forte terzino destro britannico. Com’è ormai di dominio pubblico la dirigenza di Via Aldo Rossi fin dall’inizio della sessione invernale si è posta come principale obiettivo l’acquisto di un attaccante di livello.

Il mercato si infiamma, indizio esplicito: l’allenatore non lo vuole

Il profilo individuato da Ibrahimovic e Moncada è quello di Marcus Rashford, ventisettenne inglese nato e cresciuto nel Manchester United. Solo che adesso i Red Devils hanno deciso di privarsene, non rientrando più nei piani della società per svariate ragioni.

Rashford ha preso atto della volontà del club e ha cercato di trovare una nuova squadra già in questo mese di gennaio. Si è fatto avanti con decisione il Milan ma lo stesso giocatore ha preso tempo sperando fino all’ultimo in un inserimento di qualche altra big.

Non c’è più spazio per lui, deve andarsene al più presto

Il Barcellona, meta preferita dal giocatore inglese, non ha dato segnali di apertura e così il Milan è balzato in pole position. E che il passaggio di Rashford in rossonero sia ormai imminente trova conferma nelle dichiarazioni del tecnico dello United, il portoghese Ruben Amorim.

“Non importa cosa accada, non metterò in campo un giocatore che non ritengo sia il migliore per la squadra. Marcus è fuori da questo momento perché non sta giocando“. Una chiusura netta e inequivocabile.