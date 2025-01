“Io l’ho fatto, perché…”: Simone Inzaghi confessa tutto | Processo e conseguenze catastrofiche per l’Inter

Dichiarazioni importanti da parte dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. I tifosi dell’Inter sono preoccupati, ecco tutti i dettagli

L’Inter in campo procede sicura e consapevole della sua forza, ma fuori dal terreno di gioco i problemi non mancano. Intorno allo stato di salute del club campione d’Italia circolano da tempo le voci più disparate.

Va sottolineato come il passaggio di proprietà dal gruppo Suning al fondo d’investimento americano Oaktree sia stato assorbito con discreta disinvoltura da tutto l’ambiente: la squadra non ne ha risentito, come dimostrano i risultati fin qui ottenuti.

L’unico neo della stagione è la clamorosa sconfitta incassata in finale di Supercoppa italiana per mano del Milan, ma per il resto Barella e compagni sono ampiamente in corsa per tutti i traguardi più importanti.

Le indiscrezioni in merito a problemi finanziari ed economici sempre più pressanti però non si placano, tutt’altro. Nonostante i numeri del bilancio siano in miglioramento l’Inter resta un sotto stretta osservazione da parte dell’UEFA.

Inter, le voci su future sanzioni non si placano: ecco perché

I presunti problemi finanziari del club meneghino non sono però l’unica fonte di angoscia per i tifosi interisti, i quali con scadenza quasi quotidiana apprendono nuovi elementi legati a un’inchiesta che potrebbe riservare presto nuovi colpi di scena.

Il riferimento è alla ormai notissima inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano che ha portato alla scoperta di un vero e proprio sistema criminale messo in piedi dagli ultras interisti e milanisti presenti nelle due curve dello stadio Meazza.

Inter, quanto problemi: Simone Inzaghi dice tutta la verità

Le ultime inquietanti notizie riguardano una rivelazione fatta da Simone Inzaghi ai magistrati milanesi nel corso del suo interrogatorio. Il tecnico piacentino ha citato un personaggio chiave dell’inchiesta, Marco Ferdico. Arrestato insieme ad altre 18 persone per associazione a delinquere, Ferdico era il vero portavoce della Curva Nord del Meazza.

Per ottenere tutto ciò di cui aveva bisogno per portare avanti i suoi affari era solito incontrare direttamente calciatori e dirigenti del club nerazzurro tra i quali Javier Zanetti, Barella, Calhanoglu e lo stesso Simone Inzaghi. Ed è proprio una frase che il tecnico avrebbe pronunciato durante il suo interrogatorio a far temere il peggio: “Dissi a Ferdico che avevo fatto il mio“. Secondo i magistrati della Procura milanese Inzaghi avrebbe fatto da tramite tra gli ultras e il presidente Marotta. Si attendono novità a breve.