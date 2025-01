Tentativo di corruzione in diretta: le telecamere hanno ripreso tutto | Non era mai successa una cosa simile

Il calcio non smette di stupire e quanto è accaduto qualche ora fa ne è una conferma. La corruzione in diretta tv è un fatto storico

Il mondo del pallone ci ha abituato un po’ a tutto, spesso nel bene ma purtroppo anche nel male. Gli scandali che si sono succeduti nel corso del tempo hanno avuto l’effetto di una secchiata d’acqua fredda sui sogni e le illusioni dei tifosi.

Ormai abbiamo tutti la certezza assoluta che il calcio non sia un’isola felice. Viceversa è lo specchio fedele di una società come la nostra in cui corruzione e malaffare da sempre la fanno da padroni.

Al netto di luoghi comuni più o meno diffusi non c’è paese europeo, calcisticamente evoluto, in cui non si siano verificati episodi legati a corruttele di vario tipo. Guardando al nostro orticello, la Serie A, dal 1980 ad oggi quasi non si conta più il numero di scandali che hanno squassato il calcio italiano.

Scommesse clandestine, corruzione di arbitri e dirigenti, operazioni finanziarie fin troppo ardite: non ci siamo fatti mancare niente in tutti questi anni. Ed è per tale ragione che nulla ormai ci sorprende più di tanto.

La corruzione in diretta è un inedito, tifosi senza parole

Se Atene piange, Sparta dal canto suo non può sorridere più di tanto. Episodi di corruzione appartengono anche ad altre realtà calcistiche di grande livello: Spagna, Germania, Francia e Inghilterra. Nessuno di questi paesi è immune da scandali e malcostume diffuso.

In questo caso è proprio la ricca e affascinante Premier League ad essere finita nell’occhio del ciclone. Uno scatto pubblicato sui social è bastato a far gridare allo scandalo, ma la realtà è ben diversa da quello che si può immaginare.

È successo davvero, le immagini parlano chiaro

Il ‘fattaccio’ del tutto inedito è andato in scena nel corso del match tra la rivelazione Nottingham Forest e il fanalino di coda Southampton. Ai padroni di casa, che hanno vinto per 3-2, sul risultato di 3-1 è stato annullata la rete del possibile 4-1.

Il direttore di gara, l’arbitro Anthony Taylor, noto soprattutto per la discussa e discutibile direzione della finale di Europa League del 2023 tra Roma e Siviglia, è stato richiamato al VAR per verificare la validità del gol. In un’immagine colta dalle telecamere si vede un tifoso del Nottingham che offre il proprio portafoglio a Taylor in cambio della conferma del gol. Il fischietto di Manchester però non ha fatto una piega e dopo l’OFR ha annullato la rete dei padroni di casa.