“33 pagine di sentenza”: Sinner non si presenta | Caos totale nel mondo del tennis

Mentre gli Australian Open procedono al meglio per i favoriti, continua a tenere banco il caso doping di Sinner. Con un’importante novità

Il primo Grande Slam del 2025 non sta deludendo le attese degli appassionati di tennis. Tutti i principali favoriti di questa edizione degli Australian Open, ad eccezione di Daniil Medvedev, hanno superato i primi turni del torneo senza particolari problemi.

Le partite che nel frattempo si succedono sui campi in cemento di Melbourne passano però in secondo piano rispetto alla vicenda che da mesi campeggia sulle prime pagine di siti e quotidiani sportivi, la positività al doping di Jannik Sinner.

Il cosiddetto caso del Clostebol continua a far parlare tifosi, addetti ai lavori e giornalisti. Tra gli stessi giocatori sono nati due partiti contrapporti e ben distinti: da un lato i cosiddetti innocentisti, dall’altro i colpevolisti.

Nel frattempo al fuoriclasse azzurro non resta che continuare a giocare dando il massimo, in attesa del fatidico 16 aprile prossimo, la data ufficiale del processo che si terrà al TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Sinner, il forfait fa scalpore: cosa è successo

Il Tribunale dovrà decidere se squalificare o assolvere il numero uno del tennis mondiale in base al ricorso presentato dalla WADA. L’agenzia mondiale dell’antidoping si è infatti opposta all’assoluzione di Sinner da parte dell’ITIA, l’International Tennis Integrity Agency.

A tal proposito proprio quest’ultima in occasione degli Australian Open ha deciso di organizzare due sessioni informative in merito alla sentenza con la quale Sinner fu scagionato alla fine della scorsa estate. A questi incontri però il campione di San Candido non si è presentato.

Sinner, i dettagli della sentenza: “È incredibile”

L’unico tennista presente agli incontri organizzati dall’ITIA è stato l’americano Christopher Eubanks, attuale numero 102 del ranking ATP. Il quale ha espresso tutto il suo interesse per la vicenda Sinner: “Volevo prepararmi nel caso in cui, in quanto giocatore, mi fosse stato chiesto qualcosa in merito – le sue dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista concessa a ‘The Second Serve’ -. Così mi sono letto tutte le 33 pagine della sentenza“.

Eubanks ha spiegato come grazie alle informazioni raccolte in questo periodo sia stato in grado di spiegare molti dettagli in più ai suoi colleghi sul caso Sinner: “Ho cercato di conoscere il più possibile questa storia. Troppo spesso ho sentito esprimere giudizi superficiali da parte di qualcuno. Prima di parlare bisogna sapere“.