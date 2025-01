Tyson, dopo il match del secolo ha perso tutto: i milioni sono solo un ricordo | Ha speso ogni singolo centesimo

Nuove disavventure per Mike Tyson. L’ex campione del mondo dei pesi massimi è ancora una volta alle prese con seri problemi economici

Qualcuno lo ha definito, fin troppo pomposamente, l’incontro di boxe più atteso dell’ultimo mezzo secolo. La verità è che il match tra l’ex campione del mondo dei pesi massimi Mike Tyson e il celebre e discusso youtuber Jake Paul non è stato altro che un evento esclusivamente mediatico.

Del resto cosa ci si poteva aspettare da una sfida in cui uno dei due contendenti compirà tra non molto i suoi primi sessant’anni? Tutti gli appassionati di boxe conservano ben stampato in mente il ricordo delle grandi vittorie dell’ex campione di Brooklyn.

Tyson nella seconda metà degli anni ottanta ha dominato la scena dei pesi massimi, conquistandone il titolo mondiale in tutte e tre le sigle conosciute – WBA, WBC e IBF -. E a tutti i suoi tifosi ha fatto male al cuore vedere il loro ex idolo salire di nuovo sul ring in condizioni impresentabili.

La sola ragione che ha spinto l’ex pupillo del grande Cus D’Amato ad accettare la sfida con Jake Paul è stato il vil denaro. Com’è noto l’incontro di sole otto riprese si è svolto il 15 novembre scorso all’AT&T Stadium di Arlington, nel Texas, ed è stato trasmesso in diretta dalla piattaforma streaming Netflix.

Tyson, ora si spiega tutto: i fan sono senza parole

Alla fine Jake Paul ha vinto ai punti, ma ciò che ha fatto felici entrambi è la borsa stanziata dagli organizzatori: lo youtuber ha infatti incassato qualcosa come 40 milioni di dollari, mentre nelle tasche di Tyson sono finiti circa 20 milioni di dollari.

Tanti soldi che l’ex peso massimo sapeva già come spendere: neanche due mesi dopo è andato in porto l’acquisto di una mega villa di lusso in una località esclusiva della Florida, El Caballo Court, nei pressi del lago di Delray Beach.

Tyson, i 20 milioni spesi in un attimo: ora non ha più soldi

A quanto pare Tyson aveva già pianificato da tempo l’investimento: per l’acquisto di questa residenza da sogno, una dimora con sei camere da letto e nove bagni immersa in un meraviglioso parco privato, l’ex campione dei massimi avrebbe versato una cifra compresa tra i 16 e i 18 milioni di dollari.

La conferma è arrivata dal suo Joseph Jonathan Schneider che ha ribadito il buone esito della trattativa: “Si è trattato di una transazione che è andata a buon fine in cui tutte le parti hanno dimostrato professionalità e collaborazione“.