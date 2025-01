Tragico incidente nella notte: la giovane promessa rischia la vita | Lo sport con il fiato sospeso

Il mondo dello sport è in ansia, un grande talento è rimasto vittima di un grave incidente avvenuto di notte. Si teme per la sua vita

Il rapporto tra i campioni dello sport e le macchine è da sempre molto stretto, per certi versi anche troppo. In particolare i calciatori che amano circondarsi di automobili di lusso, quasi sempre sportive ed estremamente veloci.

L’eccesso di velocità è troppo spesso la causa di incidenti stradali, il più delle volte provocati dalla perdita di controllo dell’auto stessa da parte dei guidatori. E nel mondo del calcio incidenti di questo tipo sono purtroppo all’ordine del giorno.

Nel corso degli anni abbiamo assistito ad un numero impressionante di sinistri causati dalla sbadataggine di calciatori molto noti al grande pubblico. Sia in Italia che altrove le pagine di cronaca sono colme di questo tipo di eventi.

Anche negli Stati Uniti, soprattutto a partire dai primi anni duemila, fatti del genere sono in vertiginoso ed esponenziale aumento. L’ultima conferma di questa pericolosa e inquietante tendenza arriva proprio in queste ore da Baton Rouge.

Lo sport americano è in ansia, il giovane talento ha rischiato la vita

Baton Rouge, per chi non lo sapesse, è la sede di una delle università americane più conosciute, la Louisiana State University. Proprio nel campus dell’istituto si è verificato un grave incidente in cui un giovane atleta ha rischiato il peggio.

Si tratta del diciassettenne quarterback dei Tigers della LSU Colin Hurley rimasto vittima di un grave incidente automobilistico avvenuto all’interno del perimetro del campus universitario qualche giorno fa.

Incidente con la macchina, arriva il comunicato della famiglia: le novità

Dopo la grande paura, inevitabile alla luce di quanto è accaduto, il quadro clinico di Colin Hurley è andato via via migliorando. E non è un caso che la famiglia del giovane atleta abbia emesso un comunicato ampiamente rassicurante.

Il giovane quarterback è rimasto ferito dopo essersi schiantato con la sua automobile contro un albero nel campus della scuola qualche giorno fa alle prime luci dell’alba. Hurley è stato trovato privo di sensi ma per fortuna ancora vivo dopo essere stato estratto ancora vivo dalla sua macchina dai vigili del fuoco prontamente accorsi sul posto. Ora per fortuna il peggio è passato e tutti i suoi amici, i compagni di squadra e i familiari possono tirare un bel sospiro di sollievo.