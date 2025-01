Deceduto a colpi di arma da fuoco: ritrovato nell’auto della madre | Tragedia nel mondo dello sport

Un gravissimo lutto si abbatte sul mondo dello sport. Questo è un caso di omicidio compiuto con armi da fuoco. La polizia cerca gli assassini

Una tragedia immane, un crimine dalle conseguenze inimmaginabili. Il mondo dello sport viene ancora una volta stravolto da una gravissima perdita, la morte violenta di un giovane grande atleta che aveva un’intera carriera davanti a sé.

Non è la prima volta purtroppo che si verifica un evento di questa gravità. La storia dello sport del resto pullula di eventi drammatici, di grandi campioni che hanno perso la vita in circostanze a dir poco tragiche.

Guardando solo al nostro Paese in tante, troppe occasioni tifosi e appassionati hanno pianto la scomparsa in giovanissima età di autentici protagonisti della scena sportiva. Nel calcio ad esempio chi non ricorda la fine straziante del ventiquattrenne Gigi Meroni, investito e travolto da una macchina in pieno centro a Torino.

Sempre nel mondo del calcio, viene ricordata ancora oggi a trent’anni di distanza l’omicidio del difensore della Nazionale colombiana Andrés Escobar, che fu ucciso nel parcheggio di un locale notturno di Medellín con alcuni colpi di pistola.

Tragedia nello sport, addio a un giovane atleta: i dettagli

Quanto accaduto pochi giorni fa ci porta invece negli Stati Uniti d’America, dove ad aver perso la vita è una giovane promessa del basket a stelle e strisce. Il gravissimo fatto di cronaca è avvenuto a Filadelfia, la città resa celebre dalla saga del film ‘Rocky‘.

In base ai racconti di alcuni testimoni non v’è alcun dubbio sulle modalità della morte del ragazzo, ucciso a bruciapelo con dei colpi di arma da fuoco. La polizia locale sta indagando alla ricerca dell’autore, o degli autori, del brutale assassinio.

Sport in lutto, la stella del basket ucciso senza motivo: la città è sotto shock

La giovane vittima si chiamava Noah Scurry, aveva solo diciassette anni e giocava a basket nel suo liceo, la Sameul Fels High School. Il povero Noah è stato ucciso mentre stava salendo sull’auto di sua madre per andare a scuola.

“Non sono stati effettuati arresti e nessuna arma è stata recuperata“, ha dichiarato il responsabile del dipartimento di polizia di Filadelfia. Lo stesso dipartimento ha deciso di offrire una ricompensa di 20mila dollari a chi fosse in grado di fornire informazioni che portino all’arresto dell’autore dell’omicidio.