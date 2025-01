DAZN oscurato: la Serie A non si vede più | Utenti in rivolta

Nonostante le migliorie tecniche apportate negli ultimi mesi DAZN continua ad avere enormi problemi. I tifosi non ne possono più

Ancora una volta DAZN finisce sul banco degli imputati. Come del resto capita da sempre, da quando cioè la piattaforma streaming ha fatto il suo ingresso nel calcio italiano. E in particolare dalla stagione calcistica 2021-2022.

È proprio a partire da quell’annata che DAZN ha acquistato in esclusiva tutte le partite del massimo campionato italiano. Ed è lì che i problemi, già intravistisi nel trienni precedente, sono deflagrati insieme alle inevitabili polemiche.

La piattaforma streaming ha sempre denunciato difetti e problemi tecnici, soprattutto per ciò che riguarda il segnale. Non si contano le segnalazioni partite nel corso degli anni all’indirizzo dell’ufficio tecnico di DAZN.

I vertici dell’azienda anglo-italiana hanno più volte rassicurato i propri abbonati, garantendo di poter risolvere in tempi brevi questi fastidiosi disservizi. Promesse che finora non sono state mantenute, o lo sono state solo parzialmente.

DAZN, i tifosi non ci stanno: sono tutti sotto accusa

La rabbia e il risentimento di tifosi e abbonati son cresciuti di pari passo con il costo dell’abbonamento. Un aumento dei prezzi da tutti considerato eccessivo che ha scatenato un’ondata irrefrenabile di polemiche e messo in moto perfino un’interrogazione parlamentare.

Anche perché i problemi tecnici continuano a funestare i fine settimana dei tifosi italiani. Un numero considerevole di partite di Serie A continua a vedersi a singhiozzo, con tante sgradite interruzioni che ne impediscono la visione.

DAZN, questo è troppo: scatta la protesta di massa

L’ultimo episodio in tal senso si è verificato nel corso della sfida del Meazza tra Inter e Bologna, match conclusosi sul risultato di 2-2. Nel corso della gara migliaia di abbonati hanno inviato delle segnalazioni lamentandosi di non poter vedere la partita.

Tutto questo è accaduto soprattutto durante il primo tempo. Di certo non è un bel segnale per un’azienda che continua ad avere problemi economici. I miliardi spesi per l’acquisto dei diritti tv della Serie A pesano come un macigno sui bilanci della società. I vertici di DAZN speravano di poter rientrare in tempi relativamente brevi dal maxi investimento fatto durante la scorsa primavera. I numeri fatti registrare dalla campagna abbonamenti hanno deluso le aspettative e il bilancio è fortemente in rosso.