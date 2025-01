Calcio italiano in lutto: la società piange la sua scomparsa | Ci ha lasciati troppo giovane

Lo sport è in lutto - Ansa - Dotsport.it

Il mondo dello sport deve fare i conti purtroppo con un’altra grave predita. Un evento tragico che ha scosso un’intera comunità

Un altro lutto, l’ennesimo, sconvolge il mondo dello sport e del calcio in particolare. Ormai l’elenco di atleti in giovane età che hanno perso la vita è a dir poco sterminato, una sequela impressionante da far venire i brividi.

C’è chi non si sorprende più, anche perché eventi del genere si verificano quasi tutti i giorni. Da Renato Curi in poi la lista dei calciatori scomparsi a causa di un infarto o un ictus fulminante o dopo una lunga malattia è quasi infinita.

In molti è rimasta impressa nella memoria la tragica parabola di Piergiorgio Morosini, il centrocampista del Livorno che perse la vita in campo durante una gara di Serie B tra i toscani e il Pescara.

Purtroppo la scomparsa del calciatore labronico non è sta la prima e né tanto meno l’ultima avvenuta nel mondo del calcio in questi ultimi anni. Anzi, dal 2020 ad oggi, forse a causa degli effetti del Covid-19, molti calciatori e atleti di altre discipline sono stati vittime di gravi problemi di salute.

Calcio italiano in lutto, un’intera comunità è in lacrime: una tragedia indicibile

Qualche giorno fa un autentico dramma si è abbattuto sulla meravigliosa comunità abruzzese della città di Giulianova dove ha perso la vita a soli 36 anni un calciatore tra i più amati e conosciuti della sua regione.

È infatti scomparso Luca Ettorre, sposato a padre di due bambini. Luca se n’è andato dopo aver lottato con un coraggio da leone contro una terribile e devastante malattia. Ettorre era cresciuto calcisticamente parlando nel settore giovanile del Giulianova.

Calcio in lutto, l’Abruzzo è sconvolto: perdita insostenibile

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti tutti coloro che lo amavano e stimavano. La società per la quale aveva giocato negli ultimi anni, il Cologna, ha deciso di sospendere tutte le attività e domenica scenderà in campo con il lutto al braccio oltre ad osservare un minuto di silenzio.

Non poteva mancare il comunicato struggente e disperato proprio del Giulianova che ha voluto ricordare il proprio calciatore: “Ciao Luca. Il Giulianova Calcio 1924 si stringe attorno al dolore della famiglia Ettorre per la scomparsa del caro Luca, ex calciatore giallorosso, venuto a mancare nella giornata di oggi a soli 36 anni. Luca nel 2006, con la maglia del Giulianova vinse il titolo di campione d’Italia nella categoria Berretti“.