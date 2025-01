Fair play finanziario, arriva la stangata: tre club penalizzati in classifica | Stravolte le gerarchie del campionato

Con l’inizio del nuovo anno affiorano i problemi economici di molti club. Sono almeno tre a rischiare pesanti penalizzazioni

Il Fair Play Finanziario rimodulato dai vertici dell’UEFA dopo il caos innescato dal Covid-19 ha spiazzato e mandato in crisi molti club europei, anche tra i più prestigiosi e titolati. A quanto pare da questo punto di vista le società italiane figurano tra le più virtuose.

Delle tre grandi tradizionali chi sta meglio è il Milan, ma Inter e Juventus hanno intrapreso a loro volta un cammino virtuoso che ha consentito loro di tagliare una consistente fetta dei costi di gestione.

Perfettamente in regola con i parametri della nuova sostenibilità economica sono invece Atalanta e Napoli, che non casualmente occupano due dei primi tre posti della classifica. Bene anche altre due società di prima fascia come Lazio e Fiorentina.

Chi sta peggio tra le cosiddette big è invece la Roma per la quale è scattato l’allarme in merito a una possibile e ventilata esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione. La famiglia Friedkin ha però smentito con decisione un’ipotesi del genere.

Fair Play Finanziario, ecco chi sta peggio: tifosi senza parole

Il calcio italiano nel complesso è decisamente più in salute di una concorrenza internazionale che sta vistosamente zoppicando. A sorpresa il torneo che versa maggiormente in difficoltà sotto questo aspetto è la Premier League.

Ebbene sì, il campionato più affascinante, competitivo e ricco del pianeta calcio sta attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista economico. Non è un mistero che la squadra più titolata degli ultimi dieci anni, il Manchester City, stia rischiando una clamorosa retrocessione in Championship.

Fair Play Finanziario, Premier di debiti: tre big tremano

In Inghilterra tra l’altro le norme che regolano il Fair Play Finanziario interno sono altrettanto rigide di quelle disposte dall’UEFA. E secondo quanto trapela dalla Commissione economica della Premier che ha studiato i bilanci delle società, tre club potrebbero subire pesanti penalizzazioni.

Lo scorso anno Everton e Nottingham Forest si videro togliere dei punti e lo stesso trattamento potrebbe essere riservato a Leicester, Chelsea e Manchester United. Dai rispettivi quartier generali filtra ottimismo, ma i numeri indicano che tutti e tre hanno sforato i limiti di spesa aggregata previsti nell’ultimo triennio. Terremoto in vista.