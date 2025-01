Il capitano messo alla porta: maxi rissa e addio alla fascia | Chiesta ufficialmente la cessione

Rottura clamorosa e definitiva tra un club storico e il suo capitano. La società vuole venderlo già in questa sessione di mercato

Se gli allenatori di tutto il mondo avessero la possibilità di incidere nelle decisioni di FIFA e UEFA il mercato di gennaio non esisterebbe più. Come ha ribadito qualche giorno fa Antonio Conte, “per i tecnici questo è il peggior mese dell’anno“.

Non ha tutti i torti l’allenatore del Napoli, la finestra invernale di mercato è quella in cui i calciatori scontenti si fanno in quattro per essere ceduti, rischiando con il loro comportamento spesso sopra le righe di compromettere l’equilibrio e la serenità dello spogliatoio.

Accade in tutti i campionati del Vecchio Continente e non solo. In Serie A ha preso corpo il caso di Davide Frattesi, titolarissimo in Nazionale ma poco più che una buona riserva nell‘Inter. Il centrocampista romano freme per lasciare Milano ma il club nerazzurro non accetta proposte al ribasso.

Vicende simili a quella di Frattesi si verificano ovunque e si risolvono spesso con la cessione del calciatore scontento. Una regola non scritta che vale per tutti, anche per i ricchissimi club del campionato più bello d’Europa, la Premier League.

La cessione è inevitabile, l’allenatore va su tutte le furie

Quanto accaduto negli ultimi giorni rispecchia infatti una prassi ormai ampiamente consolidata. Il giocatore balzato agli onori della cronaca è una vecchia conoscenza del calcio italiano, un centrocampista che per due anni ha indossato la maglia bianconera della Juventus.

Non più tardi di qualche giorno fa ha sollevato una valanga di polemiche il suo rifiuto a scendere in campo in occasione di una gara di campionato. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il suo allenatore.

La rottura è definitiva, non c’è possibilità di ricucire il rapporto

Il calciatore in questione è il centrocampista gabonese Mario Lemina, da due anni punto di riferimento e capitano del Wolverhampton. Il club dei lupi dopo alcune stagioni di buon livello si trova in pessime acque, impelagato in piena zona retrocessione.

In occasione della sfida giocata e persa per 3-0 contro lo scatenato Newcastle l’allenatore dei Wolves, Vitor Pereira, ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Lemina: “Non posso portare un giocatore che mi dice che non è nelle condizioni mentali per aiutare la squadra. Non so cosa sia successo prima di me, mi ha detto che vuole andarsene e ha comunicato questa decisione un mese fa al club“.