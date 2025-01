Dalla nazionale all’addio al paese: la fuga per evitare il peggio | È riuscito a farla franca

Il calciomercato si intreccia con la cronaca e il gossip. C’è tutto questo in una vicenda che sta facendo discutere tifosi e appassionati

Il mondo del calcio è ormai intrecciato a doppio filo con il gossip e la cronaca rosa. E in alcuni casi anche con il mercato. Quello che fino a una trentina d’anni fa era un’ipotesi a dir poco inverosimile oggi è una realtà evidente.

Capita sempre più spesso che il trasferimento di un calciatore da un club a un altro si concretizzi per ragioni che esulano completamente dalla sfera strettamente tecnica. L’estate scorsa, per fare un esempio concreto, tenne banco il caso di Paulo Dybala.

L’attaccante argentino pur avendo ricevuto un’offerta sensazionale da un club del campionato saudita preferì restare a Roma anche, se non soprattutto, per la ferma presa di posizione della moglie, la modella e cantante argentina Oriana Sabatini.

Anche il mercato di gennaio potrebbe riservare qualche dinamica simile. E ad essere coinvolte sono le due squadre di Milano che si contendono a suon di milioni in queste ore un difensore esperto e di grande livello.

La fuga è pronta, l’arrivo in Italia è vicino: ecco i dettagli

Se fino a due giorni fa era il Milan a recitare il ruolo di grande favorito in merito al buon esito della trattativa, l’Inter sembra aver messo la freccia in queste ultime ore. L’unica certezza è che il calciatore in questione è destinato a sbarcare in Serie A.

Stiamo parlando di Kyle Walker, trentaquattrenne terzino destro della Nazionale inglese e del Manchester City che dopo sette anni e mezzo e svariati trofei conquistati con la maglia degli Sky Blues avrebbe deciso di lasciare l’Inghilterra.

La Serie A lo accoglie a braccia aperte: Milano sarà la sua nuova casa

I motivi di questa scelta sarebbero strettamente connessi alla sua vita privata: Walker infatti è sposato da parecchi anni con un’ex modella inglese, Annie Kilner, dalla quale ha avuto 4 figli. Il suo matrimonio però ha rischiato di andare in pezzi a causa di un’altra presenza femminile.

Il cosiddetto terzo incomodo è un’altra avvenente protagonista dello showbiz inglese, la provocante influencer Lauryn Goodman, da cui Walker ha avuto altri due figli e mantenuto una relazione extraconiugale nel corso degli anni anni. A quel punto la moglie Annie, scoperta l’infedeltà del marito, ha chiesto subito il divorzio. Il difensore inglese però non si è dato per vinto e nel tentativo di salvare il matrimonio le ha proposto di cambiare città e Paese. Di qui la decisione di giocare in Italia. Milano li attende a braccia aperte.