Caprai (Goalkeepermania): “Provedel? In calo ma non ha colpa nel derby. A portieri invertiti…” | Esclusiva Dotsport

Abbiamo ascoltato in esclusiva Dotsport le parole di Riccardo Caprai, founder di Goalkeepermania, in merito alla stagione di Provedel.

Tante critiche, forse troppe. Nelle ultime settimane i tifosi della Lazio non sono convinti delle prestazioni di Ivan Provedel. Specie nel derby perso contro la Roma secondo molti avrebbe dovuto fare meglio.

Riccardo Caprai, Founder Goalkeepermania, però non è d’accordo: “Non è colpevole su nessuno dei due gol – ci ha spiegato in esclusiva –. Onestamente penso anzi che molti portieri il 2-0 lo avrebbero incassato già sul primo tiro di Saelemaekers.”

UN CALO EVIDENTE – “Vedo Provedel in leggero calo rispetto agli anni scorsi, ma per ora ha responsabilità diretta solo su un gol preso contro il Milan e uno preso contro l’Empoli. Non penso che a portieri invertiti il derby sarebbe finito diversamente”.

Luci e ombre per i portieri di Serie A in questa fase della stagione. Ne sa qualcosa la Juventus, i cui tifosi non hanno risparmiato le critiche al nuovo arrivato Di Gregorio, reo di alcune imprecisioni costate care alla Vecchia Signora. Anche il Milan sembra lontano dal vedere le prestazioni del miglior Maignan, tra i pali.

Discorso diverso per il napoletano Meret, protagonista della miglior stagione -a detta di molti- della sua carriera, sotto l’egida di Antonio Conte.