Caicedo, frecciatina alla Roma in zona retrocessione: “Ora sono ca**i” | Intervista esclusiva Dotsport

Abbiamo intervistato in esclusiva Dotsport Felipe Caicedo, formidabile ex attaccante di Lazio e Inter. La sua opinione sulla Roma è molto critica.

Un pericolo inimmaginabile solo pochi mesi fa, ma che ora è concreta. La Roma è impegnata in una delicata lotta salvezza.

Nel prossimo turno di campionato dovrà affrontare il Parma in un pericoloso scontro diretto. “Ora sono cazzi – ha detto l’ex attaccante della Lazio Felipe Caicedo –. Quando cominci la stagione con certi obiettivi e ti ritrovi improvvisamente impegnato nella lotta per non retrocedere, reagire è difficile. Le altre sono abituate a lottare con il coltello fra i denti. Per loro trovarsi lì è normale.”

Poi ha proseguito: “Per i giallorossi invece psicologicamente è difficile. E più resteranno in quella zona di classifica, più sarà difficile venirne fuori”.

Sicuramente la vittoria splendida contro il Parma ha aiutato a risalire la china, ma la strada per un recupero pieno della stagione è ancora tortuosa.