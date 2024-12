“Non si paragoni il caso Bove con Eriksen” | Il dottor Fedele in esclusiva Dotsport: e sul vaccino del Covid…

Abbiamo ascoltato in esclusiva Dotsport le parole di Francesco Fedele, esperto di fisiopatologia cardiocircolatoria e cardiorespiratoria.

Il caso Edoardo Bove continua a tenere banco. Ha spaventato e preoccupato per la dinamica, ma anche perché non è il primo malore subito in campo da calciatori di Serie A negli ultimi anni.

Paragonare i casi è stupido: “Non si commetta l’errore di paragonare i vari casi – ci ha spiegato in esclusiva il professor Francesco Fedele, che in carriera si è dedicato prevalentemente allo studio della fisiopatologia cardiocircolatoria e cardiorespiratoria –. Da Astori a Eriksen, passando per Ndicka e Bove sono tutti casi molto diversi, provocati da cause differenti.”

E poi, sull’ipotesi vaccino: “Non si può ancora sapere se Bove tornerà a giocare perché non si sa quale sia stata la causa del malore. Ma si possono escludere con veemenza le ipotesi legate alle troppe partite giocate o al vaccino per il covid”.

Solo il tempo ci dirà dunque le reali implicazioni di questo terribile incidente per la carriera e la salute di Edoardo Bove.