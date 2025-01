ESCLUSIVA DOTSPORT – Bernabè, pronta la proposta indecente a Lotito | “Spero che apprezzi”

Juan Bernabè e il tutto per tutto: lo abbiamo ascoltato in esclusiva coi nostri microfoni. In cantiere una proposta irrifiutabile per il suo ex presidente.

Una proposta per provare a ristabilire il rapporto. L’ormai ex falconiere della Lazio Juan Bernabé le prova tutte. Nella giornata di giovedì ha incontrato il direttore sportivo Angelo Fabiani a Formello.

Da lì lo spagnolo non esce, benché i biancocelesti lo abbiano messo alla porta, anche perché forte di un certificato medico che lo tutela. Si deve riprendere dopo l’operazione peniena alla quale si è sottoposto.

“Spero che la Lazio possa apprezzare la mia proposta di lasciare a disposizione del club l’aquila Olimpia – ci ha detto in esclusiva –. Mi dispiace, ho commesso un errore. Il perdono arricchisce chi lo concede. Sto vivendo giorni difficilissimi, mi chiama chiunque, dicendomi cose irripetibili. Ma non posso spegnere il cellulare per i miei figli”.

Giorni complicati per una figura che ha fatto storia tra gli ambienti laziali negli ultimi anni. Olimpia vola infatti indisturbata sui cieli dell’Olimpico dall’autunno del 2010.