Addio per 200 milioni di euro: rivoluzione totale Napoli | Conte non approva

Il mercato di gennaio in casa Napoli può dare vita ad una rivoluzione. Antonio Conte però è a dir poco furioso, De Laurentiis lo rassicura

Un addio del tutto inatteso, una cessione che può aprire scenari davvero clamorosi. In casa Napoli il mercato di gennaio doveva servire, almeno nelle intenzioni di dirigenti e staff tecnico, a puntellare la rosa con un paio di innesti.

Niente di clamoroso dunque, fino al momento in cui Khvicha Kvaratskhelia ha scosso tutto l’ambiente chiedendo all’improvviso la sua cessione al Paris Saint Germain. Una richiesta formulata con tale decisione che il Napoli non ha opposto la minima resistenza.

Nel corso della prossima settimana la trattativa tra gli azzurri e il club parigino dovrebbe entrare nel vivo e trovare in breve tempo una definitiva quadratura del cerchio. L’attaccante georgiano dovrebbe trasferirsi nella capitale francese per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Antonio Conte ha manifestato tutto il suo malumore per una vicenda a cui il tecnico salentino sperava di avere messo la parola fine l’estate scorsa. “Sulla questione Osimhen non posso mettere bocca, ma su Kvaratskhelia non transigo, deve restare e resterà qui”.

Napoli, il mercato si accende: in arrivo una valanga di milioni

A distanza di sei mesi da quelle dichiarazioni lo scenario è nuovamente cambiato. Mentre Victor Osimhen è stato ceduto in prestito al Galatasaray, Kvarastskhelia sta per essere venduto a titolo definitivo al Psg. Un’operazione che ormai non si può più rinviare.

Eppure durante l’estate scorsa proprio il presidente De Laurentiis era convinto di poter blindare l’attaccante georgiano attraverso il rinnovo di contratto. Un prolungamento più volte preannunciato ma di fatto mai arrivato.

Napoli, De Laurentiis si mangia le mani: tutti i dettagli

A distanza di mesi emerge tra l’altro un clamoroso retroscena svelato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano. Durante la sessione estiva il presidente De Laurentiis avrebbe detto no a un’offerta di ben 210 milioni di euro formulata proprio del Paris Saint Germain.

Il club parigino era convinto, grazie a questa proposta shock, di poter ottenere il via libera del Napoli per i due attaccanti. Dunque, sia Kvara che Osimhen sono stati a un passo dal trasferimento in Francia. Un trasferimento che almeno per il georgiano quasi certamente si concretizzerà a breve.