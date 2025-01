“Lo voglio nella mia squadra”: saluta ufficialmente la Juventus | Non è una questione di soldi

Il mercato di gennaio in casa Juventus è iniziato molto a rilento. Cristiano Giuntoli è al lavoro per sbloccare almeno una trattativa

Due obiettivi dichiarati da centrare quanto prima per rasserenare i tifosi e soprattutto Thiago Motta. Il piano di mercato della Juventus in questa sessione di gennaio è definito in tutti i dettagli, quanto meno sulla carta.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN qualche minuto prima del derby contro il Torino, non ha usato troppi giri di parole per fare il punto sui possibili rinforzi da consegnare al tecnico italo-brasiliano.

“Il mercato di gennaio non è facile, speriamo di avere novità importanti nel corso della prossima settimana“. Dunque, a breve giro di posta la Juventus potrebbe chiudere le trattative imbastite da tempo.

Un difensore di alto livello e un attaccante di spessore, sono questi i due ruoli da colmare in vista della seconda parte della stagione. Per quest’ultimo il favorito numero uno è il francese Randal Kolo Muani che il Paris Saint Germain è disposto a cedere in prestito.

Juventus, niente da fare: sfuma l’obiettivo numero uno

Se per il centravanti transalpino la trattativa potrebbe sbloccarsi a breve giro di posta, lo stesso non si può dire in merito all’altro ruolo prioritario, quello di difensore centrale. Il profilo individuato dai dirigenti bianconeri corrisponde all’uruguaiano del Barcellona, Ronald Araujo.

Ventisei anni da compiere a marzo, Araujo ha recuperato da poco da un grave infortunio e finora non ha disputato un solo minuto in questa stagione. Ciononostante il club azulgrana non sembra disposto a privarsene a cuor leggero.

Juventus, addio definitivo: l’allenatore lo ha bloccato

Durante la conferenza stampa di presentazione della finale della Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, il tecnico del Barca Hans-Dieter-Flick ha gelato le speranza di Giuntoli e dei tifosi juventini: “Quando sono arrivato qui che c’erano molte voci, ma ora Ronald è pronto per giocare”.

Flick non sembra nutrire dubbi in merito al futuro del centrale sudamericano: “È una buona opzione opzione per noi, oltre ad essere un calciatore molto professionale. Non è il mio lavoro commentare le voci di mercato, ma posso dire che lo voglio nella mia squadra. Araujo è uno dei migliori difensori in circolazione“.